Albert Hilaire Anoubon Momo est Vice President & Executive Director Emerging Markets and Funded Projects Trimble.

En quoi consistent les technologies géospatiales et à quoi servent-elles?

Les technologies géospatiales sont un terme utilisé pour décrire la gamme d'outils modernes contribuant à la cartographie géographique et à l'analyse de la Terre et des sociétés humaines. Elles font référence à toutes les technologies utilisées pour acquérir, manipuler et stocker des informations géographiques. Quelques exemples de ces technologies sont : les systèmes d’information géographiques, les GPS, la télédétection, l’observation de la terre (satellites, drones, prises de vues aériennes) et le géorepérage.

Les professionnels à travers le monde aussi bien en agriculture, qu’en bâtiments et travaux publics, défense, urbanisme, réseaux utilitaires, ou en transport et logistique, utilisent les technologies géospatiales car ils ont besoin de produits intuitifs, de données fiables, d’une modélisation avancée, et de puissants outils de visualisation.

Trimble est le leader mondial dans ce domaine, quels produits proposez-vous?

Trimble transforme la façon dont le monde fonctionne en fournissant des produits et des services qui connectent les mondes physique et digital. Nous avons plus de 700 produits qui sont des capteurs intégrés, des applications terrain, des outils de communication temps réel ou des logiciels de bureau.

Nos solutions révolutionnent la gestion du cadastre (foncier, minier, ressources naturelles, etc.), la cartographie, la topographie et la modélisation. En agriculture, nous sommes le pionnier de l’agriculture de précision et apportons une technologie qui permet une réduction substantielle des coûts et des impacts environnementaux ainsi qu’une amélioration nette du rendement.

Dans les domaines de la construction ou du transport et logistique, nos technologies de base en matière de positionnement, de modélisation, de connectivité et d'analyse de données permettent aux clients d'améliorer la productivité, la qualité, la sécurité et la durabilité.

L’Afrique accuse un énorme retard dans le domaine géospatial, comment combler ce gap et quelles sont les perspectives d’avenir?

La fracture numérique est une réalité que l’on ne peut pas et ne doit pas ignorer. Dans le domaine géospatial le fossé entre les pays avancés et l’Afrique est plus grand encore. Plutôt que de voir en ce retard une fatalité ou un handicap, je préfère m’appesantir sur les opportunités qui s’offrent à l’Afrique si elle embrasse les technologies géospatiales. La quatrième révolution industrielle que nous vivons en ce moment a ceci de particulier qu’il ne faut pas forcément avoir brillé lors des précédentes pour se tailler une place au soleil.

Au contraire, la nature presque vierge de l’environnement africain, favorise les innovations et donne l’occasion d’essayer de nouveaux modèles, et nous nous y attelons. Des concepts tels que data as a service (DaaS), software as a service (SaaS) et autres hardware as a service (HaaS) représentent le futur pour l’Afrique car il est question d’adopter autant que possible des services numériques ou électroniques ainsi que des technologies qui généralement demandent des investissements abordables.

Il est aussi rassurant de voir de nombreux pays africains se lancer dans l’aventure géospatiale avec des programmes spatiaux, des stratégies nationales de gestion de données spatiales et des chantiers de mise en place ou de modernisation de leurs réseaux géodésiques. Nous avons plaisir à les accompagner et apprécions aussi l’opportunité d’innover sur le plan du financement notamment par la mise en place des partenariats public-privés ou l’utilisation des financements à l’exportation.

