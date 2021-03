Le Cameroun en guerre :: CAMEROON

La localité de Dabanga (Logone et Chari) attaquée aux alentours de 18h par un grand nombre de terroristes de Boko Haram.

Des terroristes à bord d’au moins 06 pick-up et 07 motos ont attaqué la localité de Dabanga (Logone et Chari) hier aux alentours de 18h. Bilan provisoire : 03 civils tués, au moins 03 terroristes neutralisés, un camion transportant du coton incendié par les terroristes, des hangars et magasins en feu, un véhicule des assaillants récupéré par l’armée.

Les véhicules abandonnés par les terroristes de Boko Haram après leur violente attaque hier sur la localité de Dabanga. Bilan provisoire : plusieurs terroristes tués, trois civils tués, un militaire tombé sur le champ d’honneur.