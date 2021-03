CAMEROUN :: Mise en garde : Joshua et Nintcheu rappelés à l’ordre :: CAMEROON

Les auteurs des sorties épistolaires et médiatiques inappropriées s’exposent à des sanctions. Ce rappel a été fait par le secrétaire général du Sdf dans un communiqué daté du 25 mars 2021.

Le secrétaire général du Social democratic front (Sdf) menace. Dans un communiqué daté du 25 mars 2021, Jean Tsomelou dit avoir constaté « ces derniers jours un foisonnement de sorties épistolaires et médiatiques inappropriées de la part de certains militants, élus et responsables de notre parti ». Face à ces communications par supports interposés, le sénateur invite les différents protagonistes à se ressaisir car tout débat sur la vie du parti doit se faire en interne, au sein des instances indiquées et suivant les dispositions des textes du parti. « Tout étalage médiatique et sur la place publique des divergences internes du parti sera désormais considéré comme une volonté délibérée de destruction du parti et de démobilisation de ses militants », peut-on lire.

Les faits

Au regard de cette situation, le secrétaire général (Sg), Jean Tsomelou appelle à la retenue sinon « les différents auteurs et acteurs de tels scandales s’exposeront dorénavant à des sanctions » a-t-il conclu d’un ton menaçant. Cette sortie du Sg du parti de la balance intervient au moment où, les honorables Joshua Osih, par ailleurs 1er viceprésident, et Jean Michel Nintcheu « animent » d’une manière particulière la scène politique. Tout par de la pétition signée le 22 février par 62 députés camerounais parmi lesquels figurait le 1er vice-président, Joshua Osih. C’était en réponse à une initiative des membres du congrès américains. Ils avaient saisi le 17 février, le président Joe Biden et son secrétaire à la sécurité intérieure dans l’optique d’empêcher le rapatriement de certains Camerounais en situation irrégulière. L’honorable Jean Michel Nintcheu n’avait pas apprécié le fait que son collègue s’associe à cette initiative. Il l’avait clairement fait savoir dans un communiqué daté du 25 février 2021.

La réunion du National exécutive committee (Nec) tenue le 13 mars 2021 avait désavoué Joshua Osih. Le Nec, « s’étonne face aux signataires de la pétition adressée au congrès américain par certains membres de l’Assemblée nationale, y compris le 1er vice-président national du parti-Honorable Joshua Osih- et demande aux dits signataires, qu’avec le même élan, ils amènent le parlement à la majorité obèse Rdpc et le chef de l’Etat à mettre le problème anglophone sur la table pour débats au parlement. Autrement, les députés Sdf, signataires de cette pétition devraient retirer leurs signatures ».

Le 21 Mars, l’une des résolutions de la réunion extraordinaire du comité régional sdf Littoral, constatait « l’auto exclusion de l’Hon. Joshua Osih Nabangui du parti conformément aux dispositions de l’article 8.2 des statuts du Sdf ». Le secrétaire général, Jean Tsomelou, s’est voulu clair dans sa sortie : « Tout débat sur la vie du parti doit se faire en interne, au sein des instances indiquées ».