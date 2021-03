CAMEROUN :: Carnet noir: Mort de Tsala Messi l'ancien maire de Monatelé :: CAMEROON

Le département de la Lekié ( région du Centre Cameroun) en deuil.

André Tsala Messi n'est plus. L'ancien secrétaire d'État auprès du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, chargé des Domaines et du Cadastre, est mort ce dimanche 20 mars 2021, des suites de maladie. C'est au pavillon haut standing de l'hôpital central de Yaoundé, que l'ancien maire de Monatelé, a rendu son dernier soupir.

Membre du Comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ( Rdpc), André Tsala Messi entre au gouvernement de mars 2000, comme secrétaire d'État chargé des Domaines et du Cadastre. Il en sortira quatre ans plus tard, pour occuper le poste de maire de la commune de Monatelé, jusqu'au 09 février 2020, lors de la tenue des élections municipales au Cameroun.

Des proches font savoir que son état de son état lui jouait régulièrement d'infidélité depuis quelques années. André Tsala Messi qui était d'une très grande humilité et accessibilité, était aussi chef traditionnel de son village. Peu avant les élections municipales de l'an dernier, une information selon laquelle il démissionnait de ses fonctions d'edile de Monatelé, avait fait le tour des réseaux sociaux, avant d'être formellement démentie par le concerné lui-même, via un communiqué.

Une pensée profonde pour sa famille, parents, amis et connaissances.

Adieu Monsieur le Maire, Adieu Majesté !