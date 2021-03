CAMEROUN :: Startimes fait danser avec M6 Music et RFM TV :: CAMEROON

L’opérateur leader de la télévision numérique en Afrique, StarTimes, ajoute les chaînes musicales M6 Music et RFM TV à sa plate-forme à compter du 10 mars.

La chaîne M6 Music offre le meilleur de la scène musicale, à travers les hits et les artistes les plus en vogue du moment. Elle propose également des programmes exclusifs tels que des sessions live, des reportages dans les coulisses des artistes, des interviews, etc.

RFM TV est la chaîne de télévision créée par la célèbre station de radio RFM. RFM TV offre une diversité musicale et une programmation uniques centrés sur le rock des années 80 à aujourd’hui : Michael Jackson, Madonna, Coldplay, Céline Dion, Adele, etc. Ses programmes incluent RFM Hit qui classe les meilleures chansons du moment, RFM Night Fever pour danser toute la nuit, RFM Party 90 pour retrouver tous les tubes des années 90 et des séances live uniques avec RFM Music Show.

Noah Li, directeur général de StarTimes Cameroun explique : « Nous sommes très heureux de l’arrivée de ces deux chaînes de musique sur notre plate-forme. StarTimes veille à continuellement enrichir l’attrait de ses bouquets et l’expérience de ses utilisateurs. Dans le domaine du sport et des séries mais également dans celui de la musique. M6 Music et RFM TV viennent élargir habilement notre programmation dans ce domaine. »

M6 Music et RFM TV seront diffusés à compter du 10 mars 2021 dans le bouquet Smart. M6 Music est disponible sur le canal 719 tandis que RFM TV sera diffusé sur le canal 718. Les chaînes seront aussi disponibles sur l’application mobile StarTimes On .

StarTimes

StarTimes est l’opérateur leader de la télévision numérique en Afrique, avec 13 millions d’abonnés à ses services TNS & TNT et 20 millions d’utilisateurs de son application mobile dans plus de 30 pays. StarTimes possède une plate-forme de 630 chaînes africaines (75%) et internationales (25%, dont chinoises 1,5%). La vision de l’entreprise est de « Permettre à chaque famille africaine d’être capable de s’abonner à la télévision numérique et d’en jouir »