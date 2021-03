CAMEROUN :: Gouvernance : Le Mrc tance le gouverneur de la région du Sud :: CAMEROON

Le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc) principal parti de l’opposition camerounaise s’ insurge contre la décision de l’autorité administrative de faire examiner les élèves sur le discours de Paul Biya.

L’ injonction du gouverneur de la région du Sud aux déléguée régionale des enseignements secondaires de son territoire de commandement, au sujet d’un examen scolaire portant sur le discours de Paul Biya adressé à la jeunesse le 11 février dernier n’a pas échappé à la vigilance du Mrc. La colère et l’étonnement des uns et des autres se sont limités à la parole. Mais le parti de Maurice Kamto a pris sur lui la responsabilité d’éclairer cet administrateur en se fondant sur le droit. “ Le constat de la désaffection de la jeunesse par rapport à un discours vain, et soporifique à force d’être répétitif d’année en année est fait par la plus haute autorité de la région. Ce n’est donc pas le fait d’un « opposant» aigri, mal intentionné qui voudrait déstabiliser le Cameroun. Un tel constat n’est pas valable seulement pour les jeunes de la région du Sud, auxquels on ne propose qu’un repli identitaire de mauvais aloi”.

Le communiqué du Mrc reprend presque fidèlement l’esprit de la décision du gouverneur du Sud qui à l’origine avait admis que le discours de Paul Biya n’intéressait pas la jeunesse de sa région, précisément les élèves. C’est fort de ce constat qu’il imagina une orientation à partir de l’école pour tenter d’encourager ces jeunes à prendre en compte le discours présidentiel. Mais son acte visiblement maladroit va non seulement à l’encontre des programmes scolaires définis par le gouvernement à travers la tutelle de l’éducation secondaire mais aussi et surtout elle s’apparente à une immiscions de trop constatée dans un secteur aussi sensible qu’important pour lequel il n’a aucune maîtrise. Sous les feux de la critique de l’opinion dans cette affaire exigeant le questionnement sur les ambitions du gouverneur le Mrc dans son rôle d’opposant prend la place de la sentinelle qui veille sur tout et surveille les actions des dirigeants. “ Les autorités administratives ne doivent pas influencer le contenu des enseignements ou des échanges entre enseignants et apprenants qui sont encadrés par la déontologie professionnelle ; ces autorités ont encore moins le droit de prescrire des évaluations ou, pire encore, d’imposer le sujet d’une évaluation scolaire ou académique”.

C’est cette réaction du Mrc signée dans son adresse du 06 du mois en cours qui essayerait de rappeler au gouverneur dans sa décision du 1er mars dernier, les dangers d’une autorité passionnée pour un système, aussi convainquant qu’il soit. “ Les programmes d’études dans les lycées et collèges sont régis par des textes officiels, notamment la loi Nº 98/0004 du 04 avril 1998 portant orientation de l’éducation au Cameroun”. La mention de la loi précisée par le Mrc vise à justifier ce qui semble un abus d’autorité de la part du gouverneur.