CAMEROUN :: Celestin Tawamba opérateur économique Africain de l’année 2020 :: CAMEROON

Le président du Groupement Inter patronal du Cameroun (GICAM) a été distingué « personnalité de l’année 2020 » par le Tink Tank Panafricain Kuzaliwa Upya. Le prix lui a été remis par Mme Jareth Abyosse, co-fondatrice et président du jury, en présence de la marraine Henriette Ekwe.

Une distinction qui dure depuis 8 ans. Kuzaliwa Upya ou « renaissance Africaine » porte chaque année une personne symbolisant à la fois « un instantané du monde actuel et une image du monde de demain » Aussi, Kuzaliwa Upya qui compte prés de 10000 Think Tank à travers le monde s’est mis en branle dans la recherche des symboles Africains avec des critères rigoureux et précis. L’organe « Panmerit » du comité scientifique de l’organisation segment industrie, aidé par le mécanisme africain d’évaluation-MAEP ont suivi depuis 2018 pour apprécier les qualités managériales de Celestin Tawamba, ainsi que les performances du Gicam.

Au terme de cet exercice piloté par un jury composé de 10 membres, Abyosse va indiquer « S’il est une institution qui s’est inscrite dans une dynamique de mutation profonde pour elle-même et par une forte implication pour l’amélioration de l’environnement des affaires, c’est bien le Gicam auquel Tawamba, grâce à un leadership offensif et d’un type nouveau, aura su donner, non pas un second souffle, mais une nouvelle vie » Tawamba ainsi porté au firmament de l’économie Africaine ? L’homme était plutôt ému « C’est la première fois que je recois une médaille après 30 ans de travail acharné » Avant de confesser que le prix revient au Gicam dont il n’est que le miroir.

Au cours de son discours de circonstance, l’operateur économique s’est adressé aux jeunes pour leur faire part de son expérience et son action au Gicam. Un appel à une sorte de révolution économique pour « penser le Cameroun autrement » En le dépouillant des stéréotypes d’économie sous assistance. Sa lutte au sein du Gicam est de donner une place centrale à l’entreprise pour une économie tirée par le secteur privé. Toutes choses qui sonnent comme un appel du Kuzaliwa Upya « œuvrer pour la promotion du made in Cameroun » Réponse de Célestin Tawamba « je suis prêt au sacrifice pour sauver l’économie Camerounaise ».