Camer.be en deuil: Hommage au Dr Atangana Eteme Emeran

Il nous a quitté le 1er mars 2021. Son énergie, ses convictions, son talent oratoire et son intelligence resteront dans la mémoire de ceux qui l'auront entendu ou connu.

Au service de tous et de toutes, créateur et fondateur du site de référence camerlex.com ( La plus grande base juridique Grand public au Cameroun) , directeur de publication de Camerlex Press (Journal d’enquêtes et d’informations sur la juridicité de la vie publique et privée au Cameroun) il n'a eu de cesse de constituer une force, lutter pour que chacun puisse exister, exercer librement dans son pays le Cameroun.

Cet administrateur civil principal hors hierarchie et retraité a été tour à tour Sous-préfet, Sous-directeur de l'Organisation du territoire, au Ministère de l'Administration Territoriale, DAG à l'ex Ministère de la Ville et au Minhdu, d’où il a pris sa retraite comme Conseiller Technique N°1.

Il a par ailleurs été le tout premier Président de la Commission Régionale de Passation des Marchés publics du Centre en 2012; Président de la Commission de Passation des Marchés de l'Iric. ATANGANA Êtémé a formé plusieurs promotions à l’ENAM à l'IRIC..., Secrétaire du C.O du Chan 2021, il a animé sans relâche pendant 11 ans la rubrique de camer.be reservée au droit ( Le Point du Droit).

Dr Atangana Eteme Emeran était, avant tout, un citoyen camerounais engagé pour les causes sociales, oeuvrait sans relâche pour la justice avec un sens profond d'hummanisme.

Il n'était pas seulement un enseignant chevronné, rigoureux et perfectionniste, c'était un homme d'une culture juridique hors-pair.

Sa contribution très significative à la vulgarisation du droit et sa vision de voir les questions de droit s'élargir à tous a favorisé l'émergence en Afrique francophone d'un véritable intérêt pour la culture juridique

Le décès de ce citoyen du monde laisse un vide abyssal dans le monde universitaire et la communauté des lecteurs de camer.be

La rédaction de camer.be présente toutes ses condoléances à sa famille biologique et ses proches. Elle partage également sa tristesse avec les innombrables citoyens Camerounais qui ont pu bénéficier des enseignements du Dr Atangana Eteme Emeran et mesurer ainsi son immense savoir, son dévouement, sa bonté d'âme et sa générosité.

Inconsolables tu nous laisses! Puissent ta vision de l'éthique te survivre! Repose en paix!