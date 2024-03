France :: Exclusif, Cabral Libii : «Je Suis Toujours Admiratif Devant Le Peuple Bamoun »

La culture Bamoun s’exporte plutôt très bien au pied de la Tour Eiffel. Le constat a été fait récemment lors du salon du livre Africain tenu à Paris (France). En vedette, la présentation du livre intitulé « Vision et grandeur du peuple Bamoun ». C’est le fruit d’une recherche fouillée et bien argumentée par Samuel René Pefoura et Serges Ngounga, coauteurs du livre.



Cabral Libii admiratif

Présent à Paris, Cabral Libii a visité le Salon avec beaucoup d’attention. L’homme politique camerounais a surtout apprécié les œuvres culturelles et intellectuelles des fils et filles Bamoun qui y étaient représentées. Des œuvres qui permettent de mettre en lumière les valeurs exceptionnelles du Cameroun à l’étranger. « Ils construisent une vitrine de notre identité plurielle parce qu’en réalité, ce qui fait le ferment du Cameroun, c’est son identité plurielle. » a expliqué Cabral Libii après avoir visité le salon du livre Africain.



L’homme politique camerounais encense le peuple Bamoun dans toute sa splendeur : « Je suis toujours admiratif devant le peuple Bamoun. J’ai souvent assisté au Nguon. Je suis allé visiter le Palais Royal. J’ai eu l’honneur d’être reçu par le Roi qui m’a enseigné l’histoire. J’ai lu pleins d’ouvrages sur le peuple Bamoun et je pense que c’est ce chemin là qu’il faut suivre. Ce peuple Bamoun qui s’exporte montre la voie à d’autres peuples, parce qu’il est temps que le Cameroun occupe la place que son identité lui autorise d’occuper dans le concert des Nations ».



Cabral Libii qui s’exprimait au micro de Sopie Prod Tv et de Camer.be s’est dit impressionné de voir à travers le salon de la littérature africaine ces éclats, ces étincelles qui jaillissent désormais de l’Afrique et qui donnent un tableau incroyable au monde.



L’Afrique à l’honneur chaque année et cela depuis 3 ans

Pour rappel, le Salon du livre africain est le plus grand rendez-vous du genre en France. Il illustre l'état des lieux de la littérature africaine.

La 3ème édition s'est déroulée cette année du 15 au 17 mars 2024 à la Mairie du 6ème arrondissement à Paris sous le thème : "Décloisonner les imaginaires - Repenser les futurs". La Côte d’Ivoire était le pays invité. Un vibrant hommage a été rendu à Henri Lopes, écrivain et homme politique congolais, disparu le 2 novembre 2023.



Vision et grandeur du peuple Bamoun de sa création en 1394 à l'inscription du Nguon au patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2024 : 630 années de luttes et de prestiges.



Co-auteurs : Samuel René Pefoura et Serges NGoungaco

Dans ce livre d’art les auteurs traitent du Nguon, forme de gouvernance propre à l'Afrique, inscrit par l'UNESCO en novembre 2023 sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité. Cette inscription, une première pour le Cameroun, est une victoire. Ce livre revisite l'histoire de ce peuple, de ses rois et fait la part belle à l'art.