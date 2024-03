Cameroun :: Assassinat Du Journaliste Martinez Zogo : Ouverture Du Procès Ce Lundi 25 Mars :: Cameroon

L'affaire tragique de l'assassinat du journaliste camerounais Martinez ZOGO, entre dans sa phase décisive dès ce lundi, 25 mars 2024. Au tribunal militaire de Yaoundé, compétent pour connaître de cet assassinat d'une horreur et cruauté inqualifiables

En effet, les accusés, apprend- on, vont se livrer à un exercice oral. Cette première audience tient en haleine et s'annonce très courue et ouverte au public. À quelques heures de l'ouverture du procès, il subsiste encore deux points flous et obscurs : la retransmission télévisée sera t-elle autorisée par le président du tribunal ? La bataille judiciaire fera t-elle toute la lumière sur cet assassinat que d'aucuns qualifient de ballon d'essai pour la succession de Paul Biya ? Les commanditaires ainsi que leurs mobiles seront-ils connus ?

Selon l'ordonnance (document de 20 pages) signée le 29 février dernier par le colonel magistrat Pierrot Narcisse Nzie, juge d'instruction au tribunal militaire de Yaoundé, 17 personnes sont inculpées dans l'affaire d'assassinat du journaliste camerounais, Martinez Zogo, dont les plus illustres :Jean Pierre AMOUGOU BELINGA, PDG du groupe l'Anecdote, le commissaire divisionnaire EKO EKO, ancien patron de la DGRE, service de renseignements du Cameroun, le lieutenant - colonel Justin Danwe, ancien directeur des Opérations de la DGRE, Martin SAVOM le maire de Bibey, pruche de Ferdinand NGOH NGOH le secrétaire général de la présidence de la République.