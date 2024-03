Cameroun :: Département Du Nde : Le Mrc Dénonce Les Tentatives D'assassinat, De Menaces Et D’intimidations Du Rdpc :: Cameroon

Dans un communiqué rendu public, la secrétaire de la fédération départementale du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), Raissa Nono Jimegni, met « les manœuvres » du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) a nu.

Elle informe la communauté nationale et internationale que des cadre du Mrc dans le département du NDE, région de l’Ouest, vivent dans la peur et ne peuvent plus exprimer leur choix militant sans être sujets des tentatives « d’assassinat, d’intimidations et d’achat de conscience », orchestrées dit-elle par un membre du gouvernement (la seule du département du Nde étant Célestine Ketcha Courtés, Ndlr).

Dans les détails, la secrétaire de la fédération départementale Mrc Nde renseigne qu’ « après avoir défilé dans onze villages du département le 11 février 2024 , les militants du MRC ont été approchés par des émissaires venant de la part de certains membres du gouvernement pour leur proposer de l'argent et ou des motos contre leur démission du parti. Des consignes ont, d'ailleurs, été données dans certains quartiers aux chefs de blocs afin d'être, autant que possible, violents envers les militants du MRC qui s'aventureront dans leur secteur ».

Elle ajoute que « le 8 mars dernier, après la démission de 27 militants du RDPC pour le MRC, des réunions nocturnes, où il a été projeté de repartir 5 fous dans le département pour stopper certains cadres du parti du NDÉ, des menaces et des intimidations par voie téléphonique ou en passant par des proches, se sont accentuées sur certains cadres du MRC, à savoir la départementale, NONO JIMEGNI Raïssa, les membres de son bureau Valéry TCHOUANDEP, NGABET NGONGANG Achille et le Secrétaire de l'unité de Banekane MBIAKOP Louis André ».

Malgré des menaces subies, elle reste engagée à rassurer les militants du Rdpc ; surtout que ces derniers mois, le Rdpc enregistre des démissions en masse pour rejoindre les rangs du Mrc. « Nous invitons les populations du NDE à rester sereines et soudées derrière le parti de l'espoir qu'est le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC). Nous invitons, par la même occasion, nos militants à ne pas céder à la panique et à continuer à accompagner les populations locales à s'inscrire massivement sur les listes électorales ».

Prenant la communauté nationale et internationale à témoin et « nous dénonçons, avec la dernière énergie, cette barbarie politique devenue le sport favori de certains membres du gouvernement. À ces élites vicieuses, nous rappelons que le NDÉ n'est pas la chasse gardée du RDPC », a-t-elle conclu son communiqué.

Dans un communiqué similaire datant du 14 mars dernier et signé du secrétaire général du MRC, Me Christopher Ndongnveh, dénonçant à son tour ces « manœuvres d’intimidations des militants du Mrc ». Il se réjouissait de la percée du MRC dans le Nde et ce grâce au discours d’espoir qui est régulièrement adressé à ces populations. Non sans revenir dans l’exploit de la défection en cascade des militants du Rdpc, « abusés par ce membre du gouvernement » qui sont entrés dans la lutte de la résistance.