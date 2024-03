France :: Consternation Face Aux Ostracismes Racistes Contre La Chanteuse Afro-Francaise Aya Nakamura

Le Médiateur Universel,Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (COMICODI), Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR) s'indigne face à des actes qu'il qualifie de raciste et d'ostracisme contre l'artiste Aya Nakamura. Dans une lettre, il vient d'interpeller Monsieur l’Ambassadeur de France au Cameroun.

L'intégralité de sa lettre en dessous

"Excellence Monsieur l’Ambassadeur,

Qu’il me soit permis de vous adresser mes très respectueux compliments, et de renouveler des vœux francs pour une coopération renforcée avec notre pays, de même que des relations mieux élaborées, plus équitables et mutuellement bénéfiques avec les peuples africains en général.

Je suis heureux de saisir l’occasion, pour vous prier de transmettre mes félicitations au président Emmanuel Macron, qui a eu l’intelligence stratégique, de choisir la chanteuse Afro-française AYA NAKAMURA, pour tenir le rôle d’artiste vedette lors de la cérémonie d’inauguration des prochains jeux olympiques qui se tiendront dans votre pays. En effet cet acte à lui tout seul rappelle au monde entier la marque plurielle de la culture française, et constitue à n’en pas douter, une démarche salutaire à un moment de graves balbutiements de la diplomatie planétaire nourrie de doutes, de défis et de profonds bouleversements.

Monsieur l’ambassadeur,

Sans prétention de me faire l’écho de l’opinion publique africaine dans toutes ses composantes, je considère comme un sublime devoir, de vous véhiculer la consternation et l’indignation légitimes qui nous a gagné, au vu de la campagne d’un autre âge, en cours depuis l’annonce de la décision du président. Fruits de quelques esprits obscurantistes invétérés, cette campagne est franchement regrettable et d’autant plus inexplicable et irresponsable, qu’elle n’aide pas à apaiser les relations avec l’Afrique déjà durement fragilisées.

Aussi, c’est à raison que je formule le vœu de voir la classe politique en alliance avec de grands leaders d’opinion, suivre le président Macron et renvoyer les auteurs de ces ostracismes abjects dans les poubelles infâmes de l’histoire. Le monde aspire au rapprochement des peuples, et ne saurait tolérer de nouvelles promotions de réflexes racistes. Votre pays plus que tout autre devrait persévérer dans la valorisation du dialogue et de la diversité. La France d’hier, d’aujourd’hui et de demain devrait absolument mieux s’entendre dans cette perspective consensuelle, pour ne plus semer la méfiance en Afrique./.

Avec ma très haute considération./."

Shanda Tonme est auteur de deux ouvrages récents de référence aux Editions L’Harmattan :

-France-Afrique, l’inéluctable rupture

-Noir je suis, Nègre je suis aussi.