Dans un contexte marqué par une instabilité persistante et des violences récurrentes, le Gouverneur de la province du Sud-Kivu, le Professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, multiplie les initiatives pour rétablir la paix et relancer les activités socio-économiques dans sa province. Son engagement, en phase avec les directives du Président de la République Félix Tshisekedi, fait de lui un acteur clé dans la recherche de solutions durables pour l’Est de la RDC.

Un plaidoyer pour la paix et le soutien international

Lors d’un entretien accordé à la chaîne panafricaine Afrique Média, le Gouverneur Purusi a salué les efforts du Chef de l’État congolais en faveur de la paix, notamment l’envoi d’une délégation aux États-Unis pour la signature d’une déclaration de principe en faveur d’une trêve. Toutefois, face à la persistance des attaques des groupes armés, dont les rebelles M23/AFC, il a lancé un appel pressant aux partenaires internationaux de la RDC pour un soutien accru à la stabilisation et au développement du Sud-Kivu.

Rencontre avec les Nations Unies : Urgence humanitaire et relance des projets

Il y a quelques jours, le Gouverneur Purusi, accompagné d’une délégation comprenant le Président de l’Assemblée provinciale, des députés et des membres de son gouvernement, s’est entretenu avec Bruno Le Marquis, Secrétaire Général Adjoint et Coordonnateur Humanitaire du Système des Nations Unies en RDC. Les discussions ont porté sur les défis sécuritaires, humanitaires et de développement auxquels fait face la province.

Parmi les priorités évoquées

– La relance des projets de développement dans les zones épargnées par les conflits, notamment le Projet PFCIGL de la Banque Mondiale, actif dans la construction d’infrastructures à Kavinvira, au Port de Kalundu et sur la Route Nationale N°3. – L’intégration des dimensions sécurité et urgence dans les interventions onusiennes. – Le soutien aux autorités locales pour le dialogue communautaire et la réintégration des déplacés.

Dénonciation des violences et appel à la mobilisation internationale

Le Gouverneur a vivement dénoncé l’escalade des violences depuis la libération de plus de 2 500 détenus des prisons de Bukavu et Kabare par les rebelles du M23/AFC. Ces actes incluent assassinats, viols, pillages et destructions ciblées, rendant de vastes zones inhabitables et aggravant la crise humanitaire.

« La situation est catastrophique. Des milliers de civils sont abandonnés à leur sort, sans aide humanitaire en raison de l’insécurité. Nous appelons la communauté internationale à se mobiliser urgemment pour protéger les populations et faciliter l’accès aux zones occupées », a-t-il déclaré.

Modernisation des services et résistance contre l’occupation

Face aux actes de vandalisme ciblant les institutions provinciales (Assemblée, parquets, tribunaux), le Gouverneur a plaidé pour : – Un appui financier et logistique en faveur du gouvernement provincial et de l’Assemblée, actuellement basés à Uvira. – La digitalisation des services publics pour sécuriser les archives administratives et judiciaires contre les destructions. Enfin, il a lancé un appel à la résistance contre l’occupation, tout en encourageant le soutien aux Forces Armées de la RDC (FARDC) et aux Patriotes Wazalendo.

Un leadership engagé pour le Sud-Kivu

Par son engagement sans faille, le Professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki s’impose comme une figure centrale dans la lutte pour la paix, la stabilité et le développement du Sud-Kivu. Son action, alignée sur la vision du Président Félix Tshisekedi, redonne espoir aux populations meurtries de l’Est de la RDC. Restent désormais à concrétiser les appels lancés à la communauté internationale, afin que les promesses de paix se traduisent en actions tangibles sur le terrain.