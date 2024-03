Cameroun :: Douala : Les Employés De Cicam En Grève :: Cameroon

Ils ont engagé un mouvement d'humeur depuis jeudi dernier pour réclamer plusieurs mois d'arriérés de salaire

La Cotonniere industrielle du Cameroun (Cicam) va mal et ce n'est un secret pour personne.

L'entreprise tourne au ralenti depuis plusieurs années et croule sous les dettes.

Les salaires du personnel qui se font de plus en plus rares ont visiblement poussé ceux ci à bout.

Dans les premières heures de ce jeudi 14 mars , ils ont fermé l'entrée du portail principal comme signe de protestation contre le traitement qui leur est infligé par le top management.

En effet , ils accusent ces dernier de leur devoir plus de 12 mois de salaire impayés.

Où le bas blesse, c'est le fait qu'ils n'aient toujours pas perçu les primes sur les revenus liés au pagne du 8 mars.

Il faut dire que la période de production des pages de la journée internationale des droits de la femme est un période de grosse production qui nécessite une présence plus assidue des ouvriers.

Ces derniers se sont donc vus promettre des primes liées à cette débauche d'énergie qui ce permet à l'entreprise de faire ses chiffres .

Malheureusement pour ceux ci , rien ne leurs été versé jusqu'aujourd'hui.

" 13 mois sans salaire, c'est criminel, tous nos enfants sont à la maison faute d'argent de scolarité et on nous demande d'être au travail tous les matins...ce n'est pas la sorcellerie ici"??" S'enflamme Gaëtan kouekap l'un des grévistes. " Le gouvernement doit prendre des dispositions sûres et efficaces afin de retablir les employés dans leurs droits .