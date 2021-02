NIGÉRIA :: ELECTION D'UNE AFRICAINE A L'OMC OU LE VIEUX NEGRE ET LA MEDAILLE! :: NIGERIA

L'élection de l'auteure de "Fighting Corruption Is Dangereous" à la tête de l'office mondiale du commerce est a saluée.

D'une part, parce que c'est une femme et de l'autre, parce que c'est une femme noire africaine qui a de la matière. C'est historique en ce sens que c'est de l'égalité de chances dans les sphères décisionnelles et le leadership qu'il est question en ce moment. Quoique!

Binationale Nigério-usa, elle a servi comme ministre dans 3 gouvernements nigérians. Deux fois dans celui du nationaliste économique, le Président Obasanjo, l'homme qui posa les bases du label Nigéria et de la démocratie dans ce pays de 201 millions d'âmes, et ensuite dans celui du Président Jonathan "bad", aka Godluck.

C'est une économiste ayant passé 25 ans à la banque mondiale (l'Afrique a été le centre des expérimentations économiques de cette institution mafieuse pendant ce temps), et elle fait (madame la directrice), partie désormais de la global alliance for vaccination and fertilization, aka, immunization board dont l'un des principaux sponsors est la fondation gates &melinda.

Une belle consécration certes, mais inquiétante à la fois pour tous ceux qui connaissent comme moi les calculs géostratétiques d'une telle élection en ce moment où les africains de la jeune génération se lèvent pour rompre avec l' hégémonie des institutions économiques, financières et médicinales occidentales qui s' évertuent à briser l'Afrique pour garder la main mise sur sa puissance financière embryonnaire et tant ses richesses naturelles que sa ressource humaine très facilement corruptible. "If I control your food, I control your health and control your life, therefore, your people." Me sep sep.

C'est une femme au parcours remarquable. Je m'en réjouis et la félicite. Ce n'est pas donné d'arriver à ce niveau dans ce monde de sexisme et misogynie exacerbés par la compromission. Elle a 66 ans et fait partie donc de cette génération qui se compromet pour sa seule gloire et pour qui la voix des jeunes ne compte pas vraiment. Elle est un produit de l'élitisme impérialiste.

Est-ce un léger désavantage? Peut-être, peut-être pas.

Si elle a compris les aspirations de la jeunesse nigériane en tant que ministre pendant de nombreuses années, saura-t-elle comprendre celles de la jeunesse la plus jeune de la planète, la africaine dans sa globalité?

Sa belle carrière de ministre de l'économie l'a amenée à poter d'audacieuses réformes avec le gouvernement sous Obasanjo de 2011 à 2015, non sans égarements.

Cela l'aidera-t-il à éviter de devenir l'un des faire-valoirs des mondialistes comme la rwandaise de la francophonie et le tintin éthiopien de l'oms?

En tout cas, j'espère que cette élection n'est pas motivée par le seul but de faire accepter les dangereux vaccins et médicaments incontrôlés du soi-disant covid19 à brûle-pourpoint aux africains. Oui, permettez-moi de douter non pas de son intelligence, mais plutôt qu'elle soit capable d'être la porte-parole de l'Afrique dans une institution où elle n'est pas élue par les africains mais en tant qu'états-unienne d'origine nigérianne. Parce que oui, elle, ancienne ministre de la République Fédérale du Nigéria a pris la nationalité statoise en 2019. Etait-ce anodin? Qu'est-ce qui l'y obligeait?

En tout cas, si elle venait à convaincre le géant économique africain, le Nigéria, sa première nation, première puissance économique africaine à accepte ces vaccins bourrés de mercure et d'aluminium, le pari pourrait être gagné. Celui de faire plier les autres pays qui s'y opposent. Cette élection peut donc être dans le but de faire balancer l'opinion et faciliter le deal. Son tweet ci-dessous, me pousse à me questionner même si je ne veux pas jouer les rabat-joie.

La euromoney global finance minister of the year 2005 sera-t-elle ou pas un poids décisif pour cette Afrique en quête d'équité dans le commerce international à l'aune de la signature de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine ( ZLECA) par la quasi-totalité des pays africains (54) dont 34 ratifications, et alors que la Chine et les USA, sa deuxième patrie vivraient en ce moment une tension commerciale des plus perceptibles?

Il me plait en tout état de cause d'adresser mes félicitation Dr. Ngozi Okonjo-Iweala et lui souhaiter bon courage.

"On ne tombe pas dans un piège les yeux ouverts" . Ferdinand Oyono Le Vieux Negre et la Médaille

Patty BEBE

#everlasting

#jeveuxmaCNI

#IWantMyIDC

#Balancetonvioleur

#handoveryourrapist

#JeVeuxMaCartedElecteur

#federalismecommunautaire