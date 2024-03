Cameroun :: Douala : Sa Majesté Edoube Dikotto Cité Dans Une Affaire D'escroquerie Foncière :: Cameroon

Une plainte pour escroquerie d'une somme de 35.000.000 a été déposée contre lui et Me Moussinga Bapes Notaire à Douala.

Oscar Pounepe Yoti, a saisi le procureur général près la Course d'appel du Littoral, le 4 mars, pour dénoncer un notaire, la nommée Me Moussinga Bapes et le nommé David Edoube Dikotto Mpondo. Dans la plainte qu'il a déposée, le plaignant reproche au second de lui avoir estorquer la somme 35.000.000 Fcfa, pour l'achat d'une parcelle de terrain d'une superficie initiale de 4000 m2 à Douala. Au premier, Oscar Pounepe Yoti, reproche une complicité d'escroquerie.

Selon le plaignant, les faits se déroulent en 2021. Oscar Pounepe Yoti dit avoir été approché par des démarcheurs à la solde de la famille Edoube, représentée par sa majesté David Edoube Dikotto Mpondo, pour lui proposer une parcelle de terrain. Mais, l'opération d'achat de ce lot et les tractations sont particulières. L'acheteur ne va pas entrer en possession de cet espace. Bien plus, ne va récupérer l'argent déjà dépensé.

Dans sa plainte, Oscar Pounepe Yoti, révèle que l'acte de vente pourtant dressé sur le titre foncier pour une superficie de 3989 m2, et signé par toutes les parties prenantes, y compris le notaire, aurait été saucissonner en deux. La mise en demeure servie au vendeur et les démarches entreprises auprès du notaire ne vont pas aboutir.

Outré, le plaignant demande au procureur général près la Cour d'appel du Littoral, d'« Ouvrir telle mesure d'investigation qu'il appartiendra à l'effet d'interpeller tous les mis en cause afin de recueillir leurs diverses déclarations »; « reverser à la plainte, telle suite légale qu'elle comportera».