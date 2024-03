Cameroun :: Le Vieux Potentat Et Ses Ministres :: Cameroon

Dans un récit captivant, le journaliste Haman Mana lève le voile sur les arcanes du pouvoir à Yaoundé. Voici un aperçu de ce qui se trame dans les coulisses du régime :

1. Le vieux potentat et ses ministres : Le chef suprême, immuable dans sa position, ne daigne plus changer de ministres. Fatigués de leurs titres et fonctions, les ministres prennent l'initiative de réattribuer eux-mêmes leurs responsabilités.

2. T. T MC Kout, le ministre de Tout et de Rien : Ce personnage énigmatique, dont le nom résonne jusqu'en Haïti, pays marqué jadis par une dictature ubuesque, suscite autant d'admiration que d'interrogations. Son portefeuille ministériel semble aussi vaste que mystérieux.

3. La ministre du Popotin et de la Foutaise : Cette femme au titre singulier ajoute une nouvelle dimension à son ministère. Désormais, elle est également chargée de la "Honte-bue". Personne n'ose contester ses attributions. En guise d'hommage, un célèbre musicien a composé un air en sa gloire.

4. Les "hautes instructions" du vieux potentat : Dans une cacophonie joyeuse, tous les ministres invoquent le nom du chef suprême, ramenant chaque décision à ses directives. Pourtant, il est évident qu'il ne peut pas donner d'instructions concrètes.

Ce roman dépeint avec humour et ironie les rouages du pouvoir, les intrigues et les absurdités qui animent la scène politique. Haman Mana nous invite à réfléchir sur la réalité derrière les apparences et à questionner les fondements d'un système où les titres et les attributions se mêlent dans une farce bien orchestrée