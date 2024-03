Au Cameroun, Mums For Life Africa Organisation Investit Les Mamans Sur Le Digital :: Cameroon

À l’ère du numérique, Internet favorise l’indépendance financière des jeunes femmes et filles, selon Mums for life Africa en organisant ce 07 mars 2024 à Douala la quatrième édition de l’Annual mum’s talk show.

« Tout est sur le digital. Aujourd’hui avec nos téléphones, on a tout. Il n’y a plus de secret pour qui que ce soit », illustre à suffisance Yolande Bodiong, promotrice de média. Vente en ligne, recherche de partenaires, commandes pour les PME à l’international… La liste est loin d’être exhaustive pour présenter les avantages qu’offrent aux femmes et mères en particulier, le numérique dans leurs secteurs d’activités. C’est donc fort de cet intérêt que Mum’s for Life Africa organisation décide de rassembler la crème de l’entrepreneuriat féminin autour d’une table face à un public riche et varié pour leur parler du thème : « Comment devenir une mumpreneure ou business woman à succès à l’ère du digital ? ». Un thème qui tombe à pic quand on célèbre ce jour là 39ème édition de la Journée internationale des droits des femmes.

Pour le décortiquer, un panel à la dimension qui regroupe tous les canaux sur le sujet à l’effet de répondre au public venu nombreux soutenir le projet. « En tant que mère, nous traversons des moments difficiles avec ce que la maternité entraîne comme changement dans notre quotidien. Le simple fait pour les mères de venir recevoir des messages de ces femmes qui leur apprennent qu’elles peuvent monter des projets à partir de leurs domiciles et les monétiser sur le digital si seulement elles y ont monté un profil sérieux », présente Mélissa Kouya, présidente de Mums for life Africa organisation et promotrice de l’Annal mum’s talk show. À côté de cette dernière, se dresse une autre femme d’affaires qui encourage les femmes à acquérir des cours de marketing digital en tant que mères aussi pour se connecter aux métiers du numérique et gagner leur vie par cette voie. « Nous sommes là pour encourager les jeunes femmes à nous rejoindre dans l’entrepreneuriat. On encourage les femmes à entreprendre. Mais à se lancer sur le digital. Aujourd’hui, il n’est pas seulement question pour la bonne femme d’être discrète. Mais de faire voir et valoriser son savoir-faire, son éducation parce que nos enfants, qu’on le veuille ou pas, n’auront pas le choix que de copier ce que nous avons publié sur nos réseaux sociaux », déclare Léonie Chedjou, panéliste. Par ailleurs cheffe d’entreprises et vice-présidente de la Cameroon women business leaders association (Cwbla). Un message qui semble ne pas tombé dans les oreilles des sourds au regard de l’attention portée par le public au cours différentes présentations par le panel. « Cette conférence m’a beaucoup aidée parce que j’ai appris qu’à travers le digital, on peut être femme entrepreneure en étant maman. Ça ne concerne pas seulement les jeunes », retient Rosine Nguemgaing, actrice de cinéma.

En dehors des expositions des produits made in Cameroon à l’extérieur, l’Annual mum’s talk show 2024 se poursuit par un défilé de mode et la remise de certains prix aux femmes qui se seront illustrées positivement par leur parcours. À date, 250 femmes femmes bénéficient des formations sur le marketing digital offertes par la Mums for life Africa organisation à travers son programme “Mums charity”. La suite des événements prévoit du 23 au 25 mai 2024, le couronnement de la plus belle des mamans à travers un concours de beauté qu’organise la Mums for life Africa organisation.