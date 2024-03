Cameroun :: Journée Des Droits De La Femme : Chantal Biya Préside Le Défilé Au Boulevard Du 20 Mai À Yaoundé :: Cameroon

La 39 ème édition de la Journée internationale des droits de la femme se célèbre ce vendredi 08 mars 2024.

Et pour ce qui est du Cameroun, plusieurs manifestations ont meublé la semaine, prélude à cet événement: des conférences, des tables - rondes, des ateliers et des séminaires pour sensibiliser les femmes sur leurs droits, et les former aux petits métiers générateurs de revenus, pour leur autonomie financière.

Le clou des manifestations c'est ce jour, avec la grande farandole au Boulevard Ahmadou Ahidjo à Yaoundé la capitale politique du pays. Et selon un communiqué publié hier, 07 mars 2024 par le ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel MVONDO AYOLO, le défilé sera présidé par Chantal BIYA la Première dame du Cameroun. C'est, à en croire le communiqué paevenu à notre rédaction, à notre rédaction, a 12 heures locales, que va débuter le défilé. Par ailleurs, nos informations indiquent que Chantal BIYA se rendra à l'hôtel Hilton de Yaoundé un peu plus tard dans l'après-midi, pour rencontrer des associations de femmes préalablement invitées.

Et partout ailleurs dans le pays, des défilés de femmes sont prévus, avec des agapes qui malheureusement donnent souvent lieu à des scènes choquant les mœurs, avec des femmes qui après un verre de trop, ne résistent pas a l'exhibitionnisme de leur intimité.