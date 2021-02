CAMEROUN :: Anniversaire : Paul Biya souffle sa 88 ème bougie :: CAMEROON

Le président de la République a 88 ans ce samedi, 13 février 2021.

Paul Barthélémy Biya Bi Mvondo ( de tout son nom ), voit le jour le 13 février 1933, au village Mvomeka'a, département du Dja et Lobo, région du Sud. Une naissance ordinaire. Des parents ordinaires. Une vie ordinaire. Un père cathechiste. Une mère ménagère.

Mais depuis presque 40 ans, Paul Biya dirige le Cameroun sans interruption, suite à la démission du président Ahmadou Ahidjo. Et depuis lors, Paul Biya a successivement été élu à la tête du Cameroun, au terme de sept élections présidentielles souvent très contestées.

Celle anticipée du 11 octobre 1992, avait failli l'emporter. La légende raconte que c'est l'opposant anglophone John Fru Ndi qui, bénéficia d'une forte coalition de l'opposition, aurait en fait, remporté une élection qu'on dit détournée par une Cour suprême dirigée en son temps, par Alexis Dipanda Mouellè. Toutes les autres élections qui ont suivi cette année mouvementée de 1992, ont vu Paul Biya l'emporter presque par plébiscite, sur ses adversaires, lesquels s'en sortent avec des scores humiliants et ridicules. De fragile et très vulnérable en 1992.

Avec un bilan économique très moyen, le règne de Paul Biya à la tête du Cameroun, était cependant loin d'être une calamité. Ce n'était jusque-là, qu'un non-succès, jusqu'à l'avènement de la secte terroriste Boko Haram, sur la frontière du Cameroun avec le Nigeria, dans la région de l'Extrême - Nord. La secte djihadiste a déjà fait des milliers de morts parmi les civils et les soldats camerounais. Et avec la crise politico- militaire en cours dans les deux régions anglophones du Cameroun depuis quatre ans, avec un bilan tragique de près d'un million de personnes déplacées internes et réfugiées au Nigeria voisin, Paul Biya perd ce qui a toujours fait son orgueil et sa fierté à la tête du Cameroun : la paix. Il perd aussi quasiment l'unité du pays, avec ces régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui, aspirent pour la majorité de ses ressortissants au fédéralisme, et pour une extrême minorité, à la sécession.

Âgé de 88 ans aujourd'hui, Paul Biya comme tout être humain, n'a plus certainement sa verdeur d'antan. Certaines langues prétendent que depuis 15 ans, il règne seulement sur le Cameroun, sans le diriger, laissant la direction effective du pays à ses tout-puissants secrétaires généraux de la présidence de la République, et à ses directeurs de cabinet civil.

Aussi, se raconte-t-il que, Ferdinand Ngoh Ngoh l'actuel ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République, serait le vrai président du Cameroun. Ces deniers qualifient alors Paul Biya de roi, de monarque ou de président d'honneur du Cameroun. Pour eux, il règne sans gouverner. Le chef de l'État est peut-être venu au secours de ses comptemteurs, en accordant officiellement sa délégation de signature à Ferdinand Ngoh Ngoh. " Pour comprendre que c'est Ngoh Ngoh qui dirige vraiment le Cameroun, et a formé ce gouvernement ( celui du 04 janvier 2019, Ndlr ), il n'y a qu'à voir comment tous les ministres étaient chez lui hier soir pour aller le remercier d'être entrés ou restés au gouvernement", déclare un journaliste camerounais un jour après la formation de la nouvelle équipe gouvernementale du 04 janvier 2019.

Et plus que par le passé, la main puissante, prégnante et omniprésente de Ferdinand Ngoh Ngoh, neuf ans ( record absolu) comme secrétaire général de la présidence de la République, se fait sentir dans la marche du pays et ses grandes décisions. Ce plus proche collaborateur du chef de l'État a pris plus d'envergure, avec l'éviction de Martin Belinga Eboutou, comme directeur du cabinet civil de la présidence de la République, le 02 mars 2018. Et depuis lors, dit-on, Ferdinand Ngoh Ngoh règne sans partage, seulement freiné sporadiquement, par Paul Biya et son épouse dont il est de la même ethnie ; un frère du village.

Alors que vous célébrez vos 88 ans de vie aujourd'hui, Monsieur le Président, nous vous souhaitons un bon anniversaire. Nous qui, souhaitons vivre, rassasiés de longs et heureux jours comme vous. Une grâce de Dieu. La faveur divine imméritée. En votre qualité de patriarche, nous vous devons allégeance. Bon Anniversaire Monsieur le Président, et bonne suite pour la suite de votre mandat qui, prendra alors fin en octobre 2025, et que, vous aurez alors presque 93 ans. Ce qui, sera encore une raison de plus pour nous, de nous incliner face à ce don de la vie que Dieu vous fait. Si, nous avons un voeu à émettre ce jour, nous vous souhaitons de laisser au Cameroun, la prospérité et la démocratie, et surtout, de le sortir de la crise anglophone.