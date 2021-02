FRANCE :: Decouvrez MVONDO DJOB, le jeune mathématicien érigé en modèle par Paul Biya

Au cours de son message à la jeunesse mercredi dernier, Paul Biya a cité quelques exemples de jeunes qui font la fierté du Cameroun. Le chef de l'Etat camerounais a cité nommément Barbe Thystère MVONDO DJOB.

Barbe Thystère MVONDO DJOB, 22 ans, vient d'achever ses études à l'Université Grenoble Alpes en France. Les Mathématiques n'ont plus aucun secret pour celui qui est désormais plus jeune diplômé d’un doctorat en Afrique. Il a soutenu sa thèse en Mathématiques, Sciences et Technologie de l’information le 18 Décembre 2020. C'était en visio-conférence (Covid-19 oblige).

Le jeune Camerounais avait alors déroulé son travail sous le thème « Résilience et dimensionnement dans des environnements virtualisés » Il a obtenu les félicitations du jury composé de 6 enseignants internationaux.

Pour rappel, en France depuis plusieurs années déjà, l'appréciation d'une thèse doctorale se distingue dans le rapport que font les examinateurs et non plus selon la "mention".

Parcours précoce

Barbe Thystère MVONDO DJOB est né en mars 1998. Il débute son cycle primaire au Busy Bees Bilingual School à Nanga-Eboko, de 2002 à 2005. En 2006, il obtient son First School Leaving Certificate à Ebolowa à The Jordan.

Il étudie en Form I en 2006/2007 au Lycée bilingue d'Obala. Ses diplômes de Ordinary Level et Advanced Level Certificate (l'équivalent francophone des Bepc et Bac) seront obtenus au PI and JU International College à Nkomo Maetur entre 2007-2011.

Thystère entame ensuite le cycle d'ingénieur à l'Ecole nationale supérieure Polytechnique de Yaoundé de 2011 à 2017. Il enchaîne enfin le cycle de doctorat à l'Université de Grenoble de mars 2018 à décembre 2020. Durant son parcours scolaire, le jeune mathématicien surdoué a parfois dû sauter certaines classes intermédiaires.

Revivez la soutenance de thèse de Mvondo Djob Barbe Thystere ici

Thème: Resilience and sizing in virtualized systems