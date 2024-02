France :: Les Douze Actuelles : Une Association Qui Se Distingue Par Ses Dons Chaque Annee Au Cameroun

Les Douze Actuelles, une association socioculturelle à but non lucratif fondée par Madame Patience Pidi, a son siège à Paris depuis 15 ans, avec une antenne au Cameroun. Son objectif principal réside dans l'amour du prochain, le partage et la solidarité. L'expression "amour du prochain" illustre leur approche bienveillante envers tous, sans exception. En ce qui concerne le partage, l'association œuvre à élargir les horizons culturels, partager des émotions communes, et mutualiser des expériences professionnelles au sein de leur divers groupe. La solidarité, pilier fondamental de leur action, implique une obligation réciproque d'aide et de collaboration, tirant profit des talents variés au sein de l'association.



Ayant prouvé son efficacité dans plusieurs villes du Cameroun, l'association a focalisé son action sur l'aide aux personnes vulnérables. Chaque rentrée scolaire, elles assurent la distribution de manuels scolaires dans les écoles et les quartiers défavorisés. Leur engagement s'est intensifié lors de la pandémie de COVID, où elles ont distribué des masques, des récipients pour l'eau, et fourni un soutien financier crucial aux familles touchées par la perte d'emploi.



La présidente souligne que la priorité de l'association demeure inchangée depuis sa création : offrir un sourire aux enfants dans le besoin et apporter une aide aux parents en difficulté. Chaque année, elles redoublent d'efforts en fournissant des dons de fournitures de toutes sortes pour accompagner les enfants dans leur retour en classe.



Au-delà de leurs actions caritatives, l'association se distingue par son dynamisme et une philosophie d'action centrée sur la confiance en soi. Selon la présidente, la confiance en soi est la clé fondamentale du succès dans les affaires. Elles encouragent les femmes à croire en leurs capacités, soulignant que la confiance personnelle est essentielle pour inspirer les autres et obtenir des résultats positifs dans leurs entreprises.



Les Douze Actuelles sont également des patriotes engagées, apportant un soutien psychologique à l'équipe nationale pendant des événements sportifs tels que la Coupe des Nations. Leur présence réconfortante s'étend également aux personnes confrontées à des situations difficiles.



En somme, Les Douze Actuelles représentent une source d'inspiration au sein de la diaspora, et pour ceux qui souhaitent les connaître davantage, rendez-vous est donné le vendredi 7 juillet pour célébrer leur 15e anniversaire à Paris.