Le chef de l'État, Paul Biya s'est adressé à ses jeunes compatriotes, hier mercredi, 10 février 2021, veille de la 55 ème Fête de la Jeunesse qui, a lieu ce jour, sans le traditionnel défilé des écoles, lycées, collèges, centres de formation professionnelle, grandes écoles, Universités et instituts privés de d'enseignement supérieur. Contexte du Covid-19 oblige.

S'il a reconnu les difficultés économiques, et exhorté les jeunes à l'optimisme et au travail, Paul Biya a tout de même surpris plus d'un observateur, par un discours simpliste et empreint de légèreté, sur la crise politico- militaire qui sévit dans les régions anglophones du Cameroun depuis octobre 2016, avec à la clé, des milliers de morts. Le président de la République parle de " bandes armées qui sèment la terreur". S'il a raison sur la forme, cela est très loin de l'être sur le fond.

Le chef de l'État s'est fortement réjoui de l'organisation toute récente, du 6 ème Championnat d'Afrique des nations ( Chan ) de football, et promis une plus belle fête de football lors de la Can 2022 qu'abritera le Cameroun.

Parcourez plutôt l'intégralité du discours du chef de l'État.