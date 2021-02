Quand Survie Cameroun divise le MRC :: CAMEROON

Depuis les premiers soupçons de détournement de plus de 200 millions de francs CFA issus des fonds de l'initiative Survie Cameroun, les partisans de Maurice Kamto ne parlent plus d'une même voix.

Les partisans de Maurice Kamto se crêpent le chignon à mondovision depuis plusieurs semaines. La pomme de discorde ? Les soupçons de détournement des fonds collectés dans le cadre de l’initiative Survie Cameroun, qui pèsent sur les uns et les autres. Tout est en effet parti le 2 novembre 2020. Dans une sortie publiée à cette date, Christian Penda Ekoka, coordonateur de l’initiative Survie Cameroun annonce qu’il a été constaté un gap entre le montant affiché sur le site internet dédié à la collecte des fonds de l’initiative Survie Cameroun et le montant mis à la disposition de l’équipe de coordination.

« Le 22 août dernier, à l’occasion du bilan d’étape des activités de l’initiative Survival Cameroon Survie Cameroun » (SCSI), je vous annonçais que l’on avait atteint un montant de donations d’un millions cent mille (1 100 000) euros au vu de ce qui apparaissait sur les jauges des plateformes de collecte des dons. Sur la base de ce montant et des décaissements effectués pour nos activités, j’annonçais un solde d’environ 410 000 euros à appliquer à d’autres projets d’assistance à des communautés ou à des populations ciblées. …Le 30 septembre dernier ; le gestionnaire du système technique d’information lié aux plateformes Paypal et Stripe, monsieur Henri Djoko, faisait parvenir…. un fichier qui indiquait un montant effectif des fonds collectés d’environ huit cent mille euros », écrivait Penda Ekoka dans son communiqué. Il ajoutait alors qu’en accord avec le professeur Maurice Kamto, l’équipe qu’il dirige avait décidé de commettre un audit indépendant.

Question d’examiner la fiabilité des informations et les procédures des plateformes de collecte jusqu’au transfert des fonds sur le sous compte bancaire du Scsi au MRC et l’utilisation des fonds collectés pour les besoins de l’initiative. Le 26 novembre 2020, alors que l’audit était en cours, Maurice Kamto a suspendu Henri Djoko, le secrétaire de la fédération régionale du MRC en Europe, pour soupçon de détournement. Dans une sortie Henri Djoko lui-même disait avoir accompli sereinement le travail qui lui avait été confié dans le cadre de la collecte des fonds pour Survie Cameroun, et disait attendre que l’audit établisse « les faits et la réalité ». Mais plusieurs partisans de Maurice Kamto voyaient en cet audit une manoeuvre de Christian Penda Ekoka pour décrédibiliser le MRC.

« Les premiers ennemis du président Maurice Kamto sont autour de lui et son en train de faire un gros travail de déstabilisation de l’intérieur », avait affirmé Max Senior, un activiste de la Brigade Anti- Sardinard proche de Maurice Kamto. « Moi je soupçonne Penda Ekoka, pourquoi avait-il besoin d’insister qu’il y ait un audit », se demandait Bosse Teb, un autre militant du MRC.

Dans un tract dont nous avons obtenu copie, les signataires accusent Penda Ekoka de malversation financière, de méchanceté et de tentative de déstabilisation du MRC. « Ce que les Camerounais ne savent pas de toi…c’est que tu es d’un mépris indescriptible pour les autres, tu es cynique, tu es un monstre froid. Tu méprises Kamto…et tout ce que tu fais depuis ta sortie de prison a été de le terrasser pour prendre sa place », peut-on lire dans ce document anonyme d’une dizaine de pages. « Ce que tu as fait avec Survie Cameroun est criminel. Dès que tu as accepté de gérer Survie Cameroun, tu t’es coupé de Kamto …Tu t’es dit que ton heure a sonné et que tu ne pouvais pas sortir de là les mains nues…. Le cabinet que tu as choisi pour faire l’audit est celui du copain…qui vit en France et qui est membre du Mrc. Tout l’argent que Survie t’a donné tu as fait quoi avec ?... Nous sommes venus ici te dire que la renaissance est une aspiration profonde du peuple et n’a pas besoin des calculateurs machiavéliques », concluent-ils.