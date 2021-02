CAMEROUN :: LA DICTATURE A EFFECTIVEMENT MAL À LA LIBRE EXPRESSION, Y COMPRIS À L’ÉGARD DES DIASPORAS :: CAMEROON

Bien que Camerounais d’origine, j’ai le droit de préférer les 49ers, les Giants, le PSG, les Lions de la Teranga, et même de l’Atlas…aux Lions indomptables…

Quel est donc ce procès en sorcellerie fait aux ressortissants du Cameroun qui émettent des réserves sur les prestations des Lions A’ , ou refusent carrément de les soutenir du fait de leur récupération par la dictature la plus sanguinaire du continent???

Je n’adhère absolument pas à l’argumentation de M. Amougou, qui me rappelle une forme singulière de dicktat populo-nationalo-fasciste orchestré pour taire toute critique à une dictature crapuleuse qu’il soutient implicitement sans assumer courageusement (comme le font certains ses collègues universitaires ouvertement idéologues ethno-fascistes sur les plateaux de télévision chaque dimanche au Cameroun).

En effet s’indigner contre une grotesque tentative de disqualification de la RDC à travers la manipulation criminelle des test covid19 ne saurait faire d’office de chacun de nous des mauvais Camerounais, antipatriotes, mus par des ambitions politiques ou présidentielles contrariées voire non assouvies et j’en passe….

C’est un procédé aussi réducteur que toute entreprise de propagande autoritaire.

LE PROCÈS PERMANENT EN PATRIOTISME INSTRUIT CONTRE LES CRITIQUES ET OPPOSANTS DE LA DICTATURE DE PAUL BIYA

Je diverge fondamentalement sur l’appréciation du patriotisme avec les partisans de la dictature camerounaise…

En effet celui-ci ne consiste pas à idolâtrer sans discernement les dirigeants de son pays d’origine sous couvert de notre attachement affectif à notre mère patrie et aux valeurs voulues républicaines et même traditionnelles.

De grâce ne détournons systématiquement pas le débat de fond pour essayer d’être en odeur de sainteté avec le pouvoir de Paul Biya, notamment lorsque celui-ci porte sur l’indignation collective ressenti à la suite d’une tentative avortée de disqualifier (en dehors d’un terrain de football) l’équipe de la République Démocratique du Congo, à travers une honteuse manipulation des tests de la covid-19.

C’est l’occasion de rappeler que personne, même pas les soutiens autorisés du régime de Yaoundé, n’a le monopole du patriotisme et de l’amour du Cameroun, sous couvert d’une propagande idéologique et réactionnaire.

Ce procès en sorcellerie instruit en permanence contre d’autres ressortissants camerounais en raison de leurs opinions politiques doit s’arrêter.

Il ne revient à qui que ce soit de décider voire décréter comme le fait précisément à longueur d’année le despote Paul Biya: Qui serait « bon Camerounais » ou ne l’est pas, Qui est un patriote exemplaire ou ne l’est pas…Cela participe d’un national populiste digne des pires régimes fascistes.

Rien, absolument rien n’autorise ses partisans à décerner pour ce faire des brevets de patriotisme à certains de leurs compatriotes, au motif des opinions personnelles, partisanes ou politiques exprimées. Cela participe d’un diktat auquel sont coutumiers les réactionnaires et identitaires foncièrement opposés à l’idée même du pluralisme des idées et du changement démocratique …Ils confondent ou assimilent volontiers la réserve et la critique légitime des choix et orientations politiques (critiquables) …avec de la « haine, de l’aigreur et même de la jalousie » comme je l’entends si fréquemment dans leurs rangs …

Souffrez donc Mesdames et Messieurs que nous ayons des divergences d’appréciation, même sur un incident aussi malheureux que celui des tests Covid truqués du Championnat d’Afrique des Nations au Cameroun (incident qui nous a rempli de honte comme ressortissants du Cameroun); sans aussitôt instruire un quelconque procès en patriotisme particulièrement blessant contre ceux de vos compatriotes aussi soucieux que vous l’êtes de l’image et du devenir de ce pays.

Je vous remercie