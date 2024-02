Cameroun :: Promote 2024 : Camtel 2024 Répond Encore Présent :: Cameroon

L'opérateur téléphonique national était au lancement de la grande foire ce 19 février 2024

Pour la 9ème édition de suite, la Cameroon télécommunication (Camtel) est présente à la grande foire de l'entreprise organisée chaque année au Cameroun : le salon promote qui s'est ouvert ce 17 février au palais des congrès à Yaoundé.

Présent depuis la toute première édition de ce salon de l'économie multisectorielle, l'opérateur téléphonique n'a pas dérogé à la règle cette édition non plus.

Une présence permanente qui selon chef de la division communication institutionnelle et digitale, M.Eric Benjamin LAMERE va de soi: ≪la présence de Camtel à Promote se justifie largement parce que l'entreprise est le hub dans son segment en afrique centrale et Promote est le plus grand salon d’entreprise dans la sous-région donc ça rejoint notre coeur de métier≫ .

Une édition officiellement lancée ce 19 février par Luc Magloire MBARGA ATANGANA, ministre du commerce, représentant pour la circonstance le premier ministre chef du gouvernement qui a prononce son allocation de circonstances dans la grande salle du palais des congrès et devant des personnalités de tout bord à l'image de M.Daniel Desire OLLE, directeur adjoint de la Camtel qui juste après ira visiter les installations de ses collaborateurs.

Une édition particulière

Si le salon promote est à chaque fois un évènement qui marque l'année, cette 9ème édition l'est encore plus. En effet elle se tient au moment même où la Communauté économique et monétaire d’Afrique Centrale (CEMAC) est sur le point de fêter ses 30 ans et dans le même temps Camtel fête ses 25 ans. Raison pour laquelle l'opérateur téléphonique a tenu a mettre les petits plats dans les grands : ≪nous proposons des solutions pour le mobile à travers la marque Blue, des solutions pour le fixe à travers la fibre optique et même des solutions pour les administrations et les entreprises aussi bisous publiques que privées à travers le data center qui offrent des capacités extraordinaires en matière de stockage et d’hébergement≫ confie M.LAMERE.

Un ensemble d’offre et de services disponibles à tous les visiteurs du salon promote jusqu’au 25 février prochain, date de fermeture de la foire.