CAMEROUN :: Affaire COMMUNE DE BERTOUA 1er OU LA TENTATIVE DE LYNCHAGE MEDIATIQUE D’UNE JEUNE ELITE DE L'EST :: CAMEROON

A QUI PROFITE LE CRIME ?

Salutations chaleureuses et vœux les meilleurs pour l’année nouvelle monsieur Boris Berthold.

Nous avons découvert avec stupeur et étonnement la publication du 23/01/2021 à 09:02 sur la page Facebook de monsieur Boris Berthold au sujet du changement du responsable de la commission de passation des marchés à la commune de Bertoua 1er, tant son caractère acerbe et violent que des affirmations non fondées d’une distance abyssale de la réalité.

Il nous parait utile de convier ce lanceur d’alerte à mieux recouper scrupuleusement les informations qu’il a reçu sur ce sujet avant de jeter à la vindicte populaire et/ou couvrir d'opprobre un compatriote, en l'occurrence monsieur OUNDI NDOZENG Cyrille Roméo.

Nous pouvons ne pas être du même bord politique, ne pas partager la même idéologie, ne pas être de la même aire géographique ou appartenir à des groupes éthiques et/ou sociaux différents, il n'en demeure pas moins que nous avons le devoir et, mieux encore, l'obligation de justice, d'honnêteté (intellectuelle à tous le moins) et d'équité quand il faut s'adonner à toute entreprise de dénonciation/accusation.

Qu'il nous soit permis, de réitérer notre invitation citoyenne à ce lanceur d’alerte et activiste, à recouper méticuleusement l'information au sujet de sa publication sur l’actualité à la Commune de Bertoua 1er et d’en faire l’usage qu’il convient. L’opinion sera plus qu'ahuris de découvrir que ceux qui auraient renseigné monsieur Boris Berthold l’ont non seulement induit en erreur, mais se servent de lui et/ou de sa tribune pour jeter du discrédit sur une jeune élite qui de par son dévouement pour son pays et sa région en particulier, s'est engagé très tôt dans un vaste chantier de rassemblement des jeunes pour le changement des mentalités et le développement de la région du Soleil Levant.

Aussi, nous semble-t-il opportun de vous faire connaitre le parcours de celui qui vous a été présenté à travers cette opération de lynchage sur Facebook, comme ayant été « plusieurs fois limogé », « la manifestation même de l’incurie, de la corruption active et manifeste et de l’incompétence puante », pour citer de mémoire les termes usités dans cette tribune.

Qui est ce jeune et brillant Haut Cadre de l’Administration jeté à la vindicte ?

Ci-dessous un portait fidèle parut il y a deux ans sous la plume d’un brillant confrère de Boris Berthold

Cyrille OUNDI NDOZENG :jeune élite originaire de la région de l’Est et figure montante du paysage politique camerounais

L’Inspecteur Principal des Régies Financières (Impôts), Diplômé de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM) et du Cycle International de École Nationale d’Administration (ENA) de France, dans la promotion Emile ZOLA, se présente comme un atout jeune à même d’impulser le développement dans sa régionale, compte tenu de sa solide formation professionnelle, de son dynamisme et de son engagement au sein du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), le parti au pouvoir.

Né le 2 mars 1977, ce natif de l’arrondissement de Diang dans le Département du Lom et Djerem, est un haut fonctionnaire passionné d’action publique et doté de compétences diverses, qui le prédisposent à se déployer dans les environnements professionnels même les plus exigeants.

Après l’obtention du Baccalauréat A4 avec la mention Assez Bien en 1997 au Collège Teerenstra de Bertoua, ce jeune passionné de journalisme à l’époque va quitter la région de l’Est pour poursuivre ses études à l’Université de Douala. Il en sortira trois années plus tard, nanti d’une Licence en Droit. Dès l’année 2002, il intègre la prestigieuse École Nationale de l’Administration et de la Magistrature(ENAM) de Yaoundé, après avoir sacrifié avec bravoure à la désormais rituelle Préparation Militaire Supérieure (PMS) au Bataillon des Troupes Aéroportées (BTAP) de Koutaba. En juin 2004, il termine sa formation à l’ENAM d’où il sort avec le grade d’Inspecteur des Régies Financières (Impôts). C’est alors que débute une brillante carrière administrative pour ce fils né de feu NDOZENG André, gendarme, et de NGOLLI Chrésence, Agent Technique de Génie Sanitaire à la retraite.

Entre juin 2004 et avril 2010, Cyrille OUNDI NDOZENG occupe les fonctions de Chargé d’Etudes Assistant à la Division de la législation, du contentieux et des relations fiscales internationales au sein de la Direction Générale des Impôts. Entre autres missions et travaux exécutés, il va participer notamment à l’élaboration de la législation fiscale, à l’analyse et au suivi des questions relatives aux prix de transfert, à la négociation et au suivi de l’application des conventions fiscales internationales.

En avril 2010 il est nommé Inspecteur vérificateur dans la Brigade en charge du secteur des Services au sein de la Direction des Grandes Entreprises (DGE). L’aventure professionnelle à la DGI s’arrête en septembre 2011 lorsque Janvier MONGUI SOSSOMBA de regrettée mémoire, alors fraîchement nommé à la tété de la Chambre d’Agriculture, des Pêches, de l’Élevage et des Forets (CAPEF) du Cameroun, fait appel à ses compétences pour redresser cette chambre consulaire relativement sinistrée. Il y occupe d’entrée de jeu le poste de Directeur Administratif et Financier, à seulement 34 ans à l’époque des faits. Fonceur, travailleur et ne reculant devant aucun défi, notre jeune énarque s’y attèlera à remettre le personnel au travail, à redéfinir les procédures administratives, à restaurer la discipline et surtout à assainir ainsi qu’à fluidifier les finances de la Chambre. Il s’y emploie également à la mise en place d’un Département en charge du contrôle de gestion, lorsqu’en avril 2013 il est redéployé au Secrétariat Général du Ministère des Finances.

Il y sera notamment chargé de la redynamisation de la Cellule Mixte Impôts-Douanes (CMID), entrée en hibernation avec la promotion au gouvernement du 09 décembre 2011 de Patrice AMBA SALLA. Il est ensuite désigné Coordonnateur de ladite structure, à la tête de laquelle il fait montre d’un doigté et d’une maîtrise combinée des techniques fiscales et douanières de lutte contre la fraude, avec une contribution déterminante à la mobilisation des recettes et au démantèlement des dispositifs de fraude. Cette mission s’arrête en juillet 2016, avec l’activation des protocoles de collaboration signés entre la Direction Générale des Impôts et la Direction Générale des Douanes.

Depuis lors et jusqu’à ce jour le jeune énarque assume les fonctions de Chargé d’Etudes au Secrétariat Général du Ministère des Finances.

Le dévouement à la tâche de notre jeune fonctionnaire, sa diligence et le caractère pluridisciplinaire de ses compétences lui ont par ailleurs obtenu la confiance régulièrement renouvelée de sa hiérarchie, lui valant ainsi de porter la voix du Ministère des Finances dans de nombreuses instances de travail, comités, commissions et conseils, à l’instar de son mandat d’Administrateur Représentant l’Actionnaire État du Cameroun au sein du Conseil d’Administration de la Société de Développement du Coton du Cameroun (SODECOTON), de membre du Conseil Académique de l’École Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM), de membre du Comité Paritaire de suivi de la stabilité des incitations aux investissements privés au Cameroun, ainsi que de membre du Comité de suivi des négociations de l’Accord de Partenariat Economique Union Européenne-CEMAC/CEEAC.

Passionné par la quête permanente de nouvelles compétences, Cyrille OUNDI NDOZENG, bien que déjà diplômé de la prestigieuse ENAM au Cameroun, se présente en 2007 au très sélectif concours international d’entrée à l’ENA de Paris, qu’il passe haut la main. Il s’envolera dans la foulée pour la France, où il suit une scolarité dense dans ce moule à fabriquer l’élite dirigeante. Il en sort en juin 2009 bardé du précieux sésame, le Diplôme International d’Administration Publique, Cycle International Long de l’ENA, après des séjours professionnels de longue durée en Préfecture dans le Languedoc-Roussillon et à la Cour des Comptes Française, sise Rue CAMBON à Paris.

Parallèlement à son cursus dans cette école, il prépare et obtient avec brio un Master 2 de Sciences Politiques option Communication Politique à l’Université de Paris Sorbonne. C’est du reste fidèle à cette passion pour la connaissance qu’il officie en qualité d’enseignant titulaire de Droit fiscal général à l’ENAM au Cameroun.

Sur le plan politique, Cyrille OUNDI NDOZENG est un fervent militant du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais. Responsable de base de parti, il occupe le poste de Trésorier de la Section RDPC – Lom et Djerem Ouest II à Diang. Vice-président de la Commission Communale de Coordination de la Campagne du RDPC pour l’arrondissement de Diang à l’occasion de l’élection présidentielle du 07 octobre 2018, il a œuvré avec dévouement et abnégation à la réélection de son champion.

La victoire écrasante de Paul BIYA par un score de plus de 96% dans la circonscription électorale de l’arrondissement de Diang traduit le souci chez cette jeune élite, d’honorer le pacte de loyauté et de fidélité qui existe depuis l’avènement du Renouveau entre les populations de cette unité administrative et les Président Paul BIYA.

Dernier fait d’arme politique en date, une mobilisation sans pareil de toute la jeunesse active de la région de l’Est, rassemblée au sein d’un mouvement dénommé la Jeune Elite Orientale (JEO), dont notre jeune loup est l’initiateur. Les populations de la région et les milliers d’invités venus d’horizons divers pour le Grand Meeting de remerciement au Chef de l’Etat organisé à Bertoua le 26 janvier 2019, ont pu en effet mesurer l’impact ainsi que le rôle de premier plan que joue désormais ce mouvement dans le champ social à l’Est-Cameroun.

Avec des valeurs sûres du calibre de ce jeune et de bien d’autres, que pas grand-chose ne semble pouvoir arrêter, la région de l’Est et le Cameroun disposent sans aucun doute de tout le matériau nécessaire pour bâtir le pays dont nous rêvons tous.