CHAN 2020: Le Cameroun séché par le Maroc (0-4)

Le Cameroun presqu'absent sur tous les compartiments lors de cette demi-finale face au Maroc, a très vite montré son caractère mal inspiré et fébrile face au détenteur du titre.

Les Lions de l’Atlas se sont imposé sans difficultés 4-0 ce mercredi 3 février au Stade Omnisports de Limbé avec un doublé de Soufiane Rahimi (40e et 73e), l’ouverture du score signé Soufiane Bouttini (28e) et un dernier but de Mohammed Bemammer (85e).

Comme face à la Zambie, le Maroc a encore été en démonstration irréprochable. Les Lions de l’Atlas A’ pouvaient même refroidir le stade Omnisports de Limbe dès le premier quart d’heure. Mais El Kaabi, idéalement placé devant le but vide, faisait une « passe » au gardien camerounais (15e).

Incapables de réagir offensivement alors qu'ils sont censés être indomptables, les Lions Indomptables A’ subissent face à des Marocains qui mènent la cadence. A force de pousser, les joueurs d’Ammouta étaient récompensés. Sur une boulette du portier adverse, Soufiane Bouftini ouvrait le score (27e, 0-1). Visiblement abattus, les Camerounais offrent de l’espace aux Marocains qui en profitaient pour doubler la mise sur une combinaison entre El Kaabi, Hafidi et Rahimi, auteur de son quatrième but dans le tournoi (40e, 0-2).

En seconde manche, les Camerounais ont tiré la langue. Solide en défense et patiente face au (léger) pressing adverse, le Maroc reprenait ensuite le contrôle du jeu, imposant son rythme à une équipe camerounaise dépassée par les événements et en panne d’innovation. Au point d’offrir un boulevard à Soufiane Rahimi qui marquait son cinquième but du tournoi sur une erreur de relance grotesque (74e, 0-3), puis à Bemammer, buteur à la limite du hors-jeu (83e, 0-4).

Les Camerounais ont souffert et n'étaient plus résolus qu'à courir après le ballon comme un animal en chasse d'une proie qui lui échappe. Ce qui s'est confirmé à la fin lorsque l’arbitre a sifflé la fin du match.

Sans trembler, le Maroc se hisse donc en finale du CHAN-2020. Il affrontera dimanche le Mali, vainqueur plus tôt de la Guinée, afin de tenter un doublé qui serait inédit dans l'histoire de la jeune compétition.

Les Lions Indomptables A’ quant à eux, affronteront la Guinée samedi à Douala, pour la troisième place.