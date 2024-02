Droits Des Détenus: Les Propositions De James Mouangue Kobila À L’ambassadeur D’italie Au Cameroun :: Cameroon

Sur invitation de l’ambassadeur d’Italie, Son Excellence Filippo Scammacca Del Murgo, le Pr James Mouangue Kobila a pris part, le 7 février 2024 à Yaoundé, à la présentation du projet : Renforcement de l’Etat de droit et d’une gouvernance de la justice respectueuse de la dignité et des droits humains au Cameroun. ÇA EN VAUT LA PEINE». Un projet financé par l’Union Européenne (UE).

D’après Philippe Lafosse, Chef de Mission Adjoint de l’UE, le projet piloté par l’ONG Centre d’Orientation Educative (COE) a pour objectif spécifique de renforcer la bonne gouvernance dans le domaine de la justice, y compris les conditions de détention et la participation de la société civile. Ses principaux bénéficiaires étant les détenus, avec une attention particulière pour les catégories vulnérables que sont les femmes, les mineurs et les jeunes. Les acteurs de la chaîne pénale, les autorités gouvernementales, les familles et les communautés des détenus sont également concernés.

Ce projet a été vivement salué par le président de la Commission des Droits de l’homme du Cameroun (CDHC). Après avoir félicité Son Excellence Filippo Scammacca Del Murgo, le porteur de ce projet ainsi que l’Union Européenne en raison du soutien financier apporté, le Pr James Mouangue Kobila est intervenu sur deux principaux points, à savoir : la prise en compte d’un besoin identifié lors des visites hebdomadaires des équipes de la CDHC dans les prisons et la pérennisation dudit projet qui s’achèvera en janvier 2026.

Concernant le premier axe, il a insisté sur l’amélioration des services sanitaires dans les prisons et, sur le second, toujours dans le souci du respect des droits de l’homme, Pr James Mouangue Kobila a exprimé ses inquiétudes sur la pérennité de cette initiative. Il lui a été répondu que les problèmes sanitaires seront pris en charge en partenariat avec les autorités nationales chargées des prisons et que le consortium d’OSC nationales impliquées dans ce projet sera outillé pour continuer le travail après le mois de janvier 2026.