CAMEROUN :: Carnet noir : Mort de Pierre Essomba le SG du ministère de l'Administration territoriale :: CAMEROON

Le ministère camerounais de l'Administration territoriale en deuil. Pierre Rostand Essomba le secrétaire général ( Sg) de ce ministère de souveraineté, est mort samedi matin à Paris en France. L'administrateur civil était parti de Yaoundé pour la capitale parisienne, pour aller se faire soigner d'une maladie qui le rongeait depuis quelques temps.

Malheureusement, Pierre Essomba le secrétaire général du ministère de l'Administration territoriale, est mort ce samedi 30 janvier 2021, dans un hôpital de la capitale française.

Pierre Rostand Essomba était secrétaire général du ministère de l'Administration territoriale depuis 2009. Il a vu plusieurs ministres passer, donc le très craint et puissant Marafa Hamidou Yaya, et René Sadi. Il meurt sous le magistère de Paul Atanga Nji. Pierre Rostand Essomba était le doyen des secrétaires généraux au Cameroun.

Diplômé de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature ( Enam ), il était administrateur civil. Ce fils de la Mefou et Akono dans la région du Centre Cameroun, était d'une grande humilité, et un orfèvre de langue française.

Le deuil a commencé chez lui au quartier Nsam - Sofavinc à Yaoundé.

Adieu " Esso ", comme t'appelaient les intimes.