Cameroun :: La Candidature Unique De L’opposition À L’élection Présidentielle Est Une Chimère… :: Cameroon

La candidature unique de l’opposition est-elle une condition indispensable pour la réalisation de l’alternance politique au sommet de l’Etat ?

Tout comme j’ai toujours pensé qu’il est possible de battre le RDPC et ses alliés dans les urnes avec le Code Électoral actuel, je pense fermement qu’il n’est pas indispensable pour l’opposition de s’entendre sur un candidat unique pour qu’un leader d’opposition gagne l’élection présidentielle.

J’irai même plus loin en affirmant que la recherche d’une candidature unique de l’opposition est le moyen le plus sûr pour cette dernière de perdre l’élection présidentielle avant même la tenue de cette élection…

Dans le contexte politique camerounais, la candidature unique de l’opposition à l’élection présidentielle est un objectif inatteignable, voir utopique, qu’il est inutile de viser…

Les leaders des partis d’opposition commettraient donc une fois de plus la même erreur que par le passé, en se fixant comme objectif la désignation d’un candidat unique à la prochaine élection présidentielle dans la mesure où, dans l’esprit des Camerounais, l’échec d’une telle initiative signifierait la certitude de l’échec à cette élection.

Une fois l’échec du choix du candidat unique consommé, des milliers d’électeurs partisans du changement pourraient même ne pas se déplacer pour aller voter, considérant la partie perdue d’avance. Ce qui démobiliserait les forces du changement et faciliterait en même temps la manipulation des chiffres…

Il est par contre vital pour les partis d’opposition de s’entendre pour mettre en commun leurs divers moyens afin d’obliger ELECAM à respecter la loi et à faire preuve d’impartialité.

Si l’opposition arrive à identifier et à surveiller tous les bureaux de vote et en plus, à empêcher la falsification des procès-verbaux détenus par les représentants d’ELECAM, seuls procès-verbaux faisant foi en cas de litige, l’alternance politique se fera, même en présence de plusieurs candidatures de l’opposition.

Bon week-end à toutes et à tous !