Fête De La Jeunesse Au Cameroun : La Cwbla Pour Impulser L’entrepreneuriat Chez La Jeune Étudiante :: Cameroon

De synergie avec l’Association des étudiants de la Faculté des lettres et sciences humaines de université de Douala, la Cameroon women business leaders association (Cwbla) vient d’organiser à l’amphi 681 de ladite université une conférence sous le thème : " La place de la jeune étudiante dans l'entreprenariat, l'auto emploi et la promotion du Made in Cameroon"

La Cwbla est aussi une organisation de femmes leaders qui dispose de leviers pour la croissance économique du Cameroun. L’occasion faisant le larron, celle-ci choisit le contexte de célébration de la 58ème Fête nationale de la jeunesse au Cameroun en ne s’éloignant pas du thème de la manifestation à savoir : “ Jeunesse, import-substitution et patriotisme économique pour le développement du Cameroun”. Et le choix du lieu pour discuter sur ce thème en dehors de la cible principale qu’est la jeune étudiante, permet d’observer le caractère grandiose de cette conférence qui vise à rassembler des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprises, des décideurs politiques, des universitaires et des étudiants pour discuter des défis et des opportunités liés à la promotion des produits "Made in Cameroon". Elle offrira une plateforme d'échange d'idées, de partage d'expériences et de développement de réseaux pour stimuler la croissance du secteur industriel camerounais. « Aujourd’hui, nous emboîtons juste le pas sur les consignes données par Son Excellence Paul Biya qui est d’encourager l’entrepreneuriat jeunes. Nous sommes à l’Université de Douala pour semer la graine dans l’esprit des étudiants, pour les motiver et les encourager à venir rejoindre l’entrepreneuriat », justifie Léonie Chedjou vice-présidente de la Cameroon women business leaders association.

Et de l’Institution hôte de rappeler que la promotion de l’entrepreneuriat féminin connaît une poussée remarquable où l’on dénombre une vingtaine de start-uppeuses qui bénéficie de l’accompagnement de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université depuis son implémentation dans le curriculum des enseignements depuis 2018. « La Cwbla est venue nous proposer une conférence dans le cadre de cette édition de la Fête de la jeunesse. Nous avons demandé l’autorisation du recteur au regard de l’importance de cette conférence qui permet à nos étudiants de mieux appréhender la réalité de l’entrepreneuriat. Et de leur faire comprendre qu’aujourd’hui, la voix salvatrice pour atteindre les objectifs de l’émergence de l’État du Cameroun, c’est l’entrepreneuriat. Les différents intervenants l’ont démontré », encourage Pr Robert Kpwang Kpwang, doyen de la Flsh.



Un détour à l’extérieur de l’amphithéâtre permet de justifier ce discours tenu en salle. Des expositions y sont offertes aux différents visiteurs qui accourent. La valorisation des produits made in Cameroon est au rendez-vous notamment l’artisanat féminin qui permet de découvrir le talent humain en droite ligne avec la politique de la Cwbla qui est de promouvoir et de soutenir les initiatives locales de production et de consommation. C’est le cas de cette étudiante exposante inscrite en master 2 de Psychologie à Faculté des lettres et sciences humaines qui a décidé “d’oser”, comme elle dit si bien en créant une start-up spécialisée dans la fabrication d’accessoires humains et autres colliers. « J’ai commencé à entreprendre en 2020 suite à la Covid-19 en novembre de cette année précisément. J’avais tellement de temps libre et je voulais m’occuper. Étant douée de mes mains, j’ai décidé de transformer mon passe-temps qui consistait à bricoler en activité génératrice de revenus », partage Doriane Téguia, jeune entrepreneure âgée de 25 ans.



Des sessions thématiques se poursuivent autour de sujets tels que l'innovation dans la production, la promotion de la qualité et de la durabilité, le marketing et la distribution des produits locaux, ainsi que les politiques gouvernementales et les incitations fiscales favorisant l'industrie nationale. Mais aussi, la promotion de l’auto-emploi et l’utilisation du digital.