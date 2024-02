Cameroun :: Litige Foncier De Nkolmeyang : Les Faits Au- Delà Des Accusations :: Cameroon

Dans cette affaire, il est clairement établi que le père de la jeune fille auteure de la vidéo n'est pas propriétaire dudit terrain.

Ce vendredi 09 février 2024, le Sous- Préfet de l'arrondissement de Lobo , dans le département de la Lekié, procèdera à une descente sur le site litigieux d'une parcelle de terre de plus d'un hectare qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive ces derniers jours. En effet, le ministre des domaines et des affaires foncières a prescrit par une décision le 05 février 2023 de surseoir à tous les titres fonciers délivrés aux parties dans cette affaire, pour s'assurer de la régularité des opérations d'acquisition de ce terrain. Au moment de cette descente, des vérifications mettent à mal la thèse de Claire Ebengue, l'auteur de la vidéo qui a contribué à mettre cette affaire en scène.

De fait, à la suite d'assises traditionnelles tenues à Nkolmeyang en 1996, il s'était avéré que Onana Ebodé Ernest , père de Claire Ebengue s'était accaparé quatre héritages pour y investir. A l'issue des assises , les autorités traditionnelles lui avaient concédé deux héritages. Le terrain querellé aujourd'hui à Nkolmeyang faisait donc partie des héritages extraits de la propriété de Onana Ebodé Ernest. L'ayant droit de ce terrain, Akoa Félix l'obtient à l'issue d'un partage avec son oncle par devant le Sous - Préfet de Lobo de même que les décisions de la notabilité dans cette affaire qui seront aussi entérinées par l'autorité administrative.

Subterfuges

C'est sur ces entrefaites qu'Akoa Christophe, l'actuel délégué régional de l 'économie pour la région du Centre , par l'entremise de ses proches y acquiert une parcelle de terre en 2016. En 2021, il obtient son titre foncier et le certificat de propriété y afférant après avoir mis en valeur ladite terre.

Multiplication des procédures

Pourtant, Onana Ebodé Ernest, certes déjà exclu de toute prétention sur cette parcelle de terre va saisir le Tribunal de Première Instance de Monatélé qui rendra un jugement en sa faveur alors même qu'il n'a aucune compétence pour agir dans la domaine national. C'est de la même manière qu'il va multiplier les requêtes auprès du ministre des domaines et des affaires foncières pour faire opposition au titre foncier de Akoa Christophe et se faire attribuer plutôt un titre foncier sur cette terre. Bien plus, il va s'entêter et mettre plutôt sa fille en avant. Sommé depuis le 8 décembre 2023 à ne plus s'aventurer sur ce terrain, Onana Ebodé Ernest a plutôt mis en scène sa fille qui n'est pas partie prenante dans cette affaire. Son objectif était de susciter l'émotion de l'opinion tout en diabolisant Akoa Christophe. Il est certain que la descente du Sous - Préfet de Lobo sur le terrain permettre de tirer définitivement cette affaire au clair.