CAMEROUN :: Ambasseur YOUTH CONNEKT CAMEROON: Arsène Stéphane Tema Biwolé succède à Samuel Eto’o Fils

Le Phycisien Arsène Stéphane Tema Biwolé succède au Goléador Samuel Éto‘o en tant qu‘Ambasseur YOUTH CONNEKT CAMEROON. Le choix porté sur le jeune chercheur , Lauréat Excellence Jeunesse 2020 et ingénieur nucléaire aux ambitions énergétiques planétaires peut se comprendre aisément.

En effet, Malgré son jeune âge, seulement 28 ans ,et , fort d’un parcours impressionnant comprenant la Général Atomics aux USA ou encore l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne en Suisse , le Surdoué Camerounais a décidé de rentrer partager sa riche expérience et son savoir avec les Lycéens et les étudiants de nos écoles les plus prestigieuses au 237.

D‘un sportif à un scientifique ?

Si on observe l’engouement, premièrement des jeunes apprenants de nos écoles , et , deuxièmement la satisfaction qu’exprime l‘opinion Camerounaise sur l’apport éducatif de HAUTE QUALITÉ dont est porteur le prodige Arsène Tema Biwole, on peut en dépit des difficultés garder espoir en nos rêves de voir une jeunesse CAMEROUNAISE plus passionnée , plus ambitieuse et plus engagée dans leurs carrières scolaires comme on l’a souvent vu dans le domaine sportif.

Les jeunes ont ainsi un modèle et un miroir socio-éducatif .Ainsi , ils peuvent facilement croire au fait qu’étudier avec passion et abnégation produits de bon résultats .