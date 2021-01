CAMEROUN :: Arthur TONFO: «Etudier et réussir :le secret des apprenants qui réussissent toujours!». :: CAMEROON

C'est en tous cas le titre du nouveau livre qu'il vient de mettre sur le marché

Il fait ses études secondaires au LYBIDE (Lycée Bilingue de Deido) où il obtient son baccalauréat scientifique avec la mention Bien. A cette époque, développant déjà des qualités oratoires notables, il est également remarqué pour la passion quil développe pour lingénierie mécanique. C’est donc sans surprise pour ses anciens condisciples et ses autres connaissances qu’il décide de poursuivre ses études supérieures dans l’enseignement et l’ingénierie. Il réussit tour à tour aux concours d’entrée à l’ENSET (Ecole Normale Supérieure de lEnseignement Technique) DE DOUALA et L’ENSPD (Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Douala).

Son stage pédagogique effectué au Lycée Polyvalent de Bonaberi en 2018, lui permet de prendre la pleine mesure des tribulations des enseignants. Il se rend compte de limmensité de la tâche que sassigne celui ou celle qui a choisi pour profession la transmission du savoir.

La Valeur V dun Homme H se mesurant proportionnellement à sa Capacité C à transcender les Ecueils E en travers de son chemin, Arthur TONFO ne va pas pour autant baisser les bras face à la double difficulté existentielle et professionnelle de l’enseignant camerounais.

Tête haute, poitrine bombée, il s’engage dans le métier de ses amours, en enseignant la mécanique appliquée et la construction mécanique, deux disciplines particulièrement redoutées par les apprenants de l’enseignement technique industriel.

L’expérience glanée au contact des élèves est à lorigine de son présent ouvrage.

Dans son cheminement professionnel, en effet, l’enseignant Arthur TONFO sest heurté à deux problèmes majeurs : la transmission des savoirs et la gestion des comportements des élèves. Très jeune, il était toujours entouré par les élèves qui se confiaient sur le stress, la peur de léchec, la motivation et le choix de leur filière après le bac. Désormais enseignant et apportant sa contribution à l’édification des apprenants, il est considéré comme un modèle par ceux-ci.

En 2019, il dispense les cours au lycée technique de Douala Bassa où il constate que les élèves ont les mêmes soucis concernant l’orientation et la motivation.

Il lance cette année sa première structure d’encadrement et de motivation des apprenants appelé le CRESET (Centre de Renforcement des Etudes Secondaires dEnseignement Technique).

En 2020, il enseigne au collège de la salle (l’un des meilleurs établissements denseignement technique à Douala). Ici également, il fait le même constat sur la difficulté des élèves à sorienter et à se fixer un centre dintérêt. Il décide de mettre finalement sur papier toute l’expérience accumulée au cours de ces dernières années.

En septembre 2020, il organise une conférence dans les locaux du groupe PANESS à Douala sur le thème de lorientation Scolaire.

Il publie en Novembre 2020, son premier livre intitulé : « Etudier et réussir : le secret des apprenants qui réussissent toujours ! » à Les éditions de l’Horizon.

Dans ce livre, il présente avec force exemples, les lois qui garantissent le succès scolaire. On entendra par cela les techniques et méthodes dapprentissage permettant à un apprenant de booster ses performances intellectuelles.

Il indique la voie à suivre pour sortir du stress scolaire et la peur de léchec. Plus encore, il suggère des méthodes de rebondissement après un échec scolaire et de gestion du temps détude.

Démarrer un projet dentreprise après ou pendant son cursus scolaire ou académique est une recette de plus que vous pouvez découvrir dans ce livre.

Le livre est disponible au Restaurant la Baleine (Akwa Paris Dancing face vision confort) et à La Librairie papeteries des écoles (face Ecole publique Deido).

Contact : 693-31-73-24 / 691393978.