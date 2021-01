CAMEROUN :: Prendre des risques calculés : La stratégie de trading :: CAMEROON

Une stratégie de trading très utilisée par les traders est le 30 pips a day ou 30 pips par jour lorsqu’il s’agit de trader des paires de devises volatiles comme la CAD/JPY (dollar canadien/yen japonais). Cette technique demande une bonne connaissance des marchés économiques internationaux afin d’en tirer le plus de profit possible. Le caractère volatile des devises traitées permet aux traders de mieux appréhender les cours du marché de ces devises prévoyant ainsi à court terme la baisse et/ou la hausse des devises et leur permettant de faire de belles marges de profit sur les ventes/achats de devises volatiles.

Quels sont les outils d’une stratégie de trading ?

Pour mettre en place une bonne stratégie de trading les traders utilisent les MME ou Moyenne Mobile Exponentielle, des moyennes variables sur 10 périodes ou 26 périodes calculant la hausse ou la baisse des devises durant ces périodes de temps.

En pratique le croisement des MME permet de donner la tendance du marché traité et de savoir quelles devises vont être vendues à la hausse ou achetées à la baisse.

Par exemple la tendance du prix des devises est à la hausse lorsque la MME -10 croise la MME- 26 de bas en haut en augmentant. Par contre lorsque la MME -10 croise la MME- 26 de haut en bas il y a une baisse du prix des devises.

Comment établir une stratégie de trading ?

Pour pouvoir mettre en place votre stratégie de trading vous devez suivre le MME-10 et attendre qu’elle croise la MME-26 de la paire de devises volatiles que vous souhaitez trader. En fonction des indications de croisement des MME vous saurez si les prix des devises volatiles seront à la hausse ou à la baisse. N’anticipez pas trop sur les prix, attendez de voir si votre interprétation des MME s’accordent avec le prix du marché et ensuite passez à l’étape suivante. En fonction de la position du prix de la devise au niveau local et suite à l’observation de la tendance des MME vous pourrez vous positionnez dans une ouverture haute/basse du prix de la devise puisqu’invariablement vous anticiperez sur la valeur que prendra la devise dans cette période.

Lorsqu’une paire de devises volatiles à une tendance à la baisse c’est-à-dire que la MME-10 croise la MME-26 en pente descendante et continue de tomber. Vous devez penser à vendre dans la tendance basse mais vous attendrez de le faire lorsqu’il y aura une petite remontée du prix à hauteur de la moitié de la ligne de croisement des deux MME, là vous donnerez l’ordre de vendre. Cet ordre de vente se doit d’être en dessous du seuil de protection de l’investisseur ( stop loss ) de 15 à 20 pips afin de limiter les pertes et le take profit ( le niveau de clôture) sera en moyenne entre 30-40 pips en dessous.

Il est évident que l’on pratique la même stratégie pour les positions longues c’est-à-dire celles en hausse. Lorsque la MME-10 croise la MME-26 en augmentant il est nécessaire d’acheter à la hausse mais pas tout de suite. Attendez que le prix baisse jusqu’à se positionner sur la ligne médiane du croisement des deux MME. À ce moment là donnez l’ordre d’achat. Le prix aura baissé et continuera de baisser mais ce sera jouable puisque le take profit devra toujours être à 30-40 pips et le stop loss ou seuil de protection sera lui en dessous de l’ordre d’achat de 15 à 20 pips.

Cette stratégie de trading est dangereuse mais très rentable par rapport à une stratégie classique. Un bon trader sachant capitaliser sur les risques peut la mettre à profit dans sa stratégie de trading.