CAMEROUN :: Pierre Kwemo fait arrêter le maire de Banwa ainsi que 16 de ses partisans :: CAMEROON

Interpellé dans le département du Haut-Nkam aux environs de 19h ce lundi, M. Kameni Charles se trouve à l'instant en cellule de la police judiciaire de Bafoussam.

L'ambiance devenait de plus en plus lourde à la commune de Banwa depuis octobre 2020. On remarquait clairement une opposition entre le Maire Kameni (UMS) et le président national du Parti, l'hon. Pierre Kwemo. Ce qui a abouti en novembre 2020 à une élection au cours de laquelle le maire Kameni a été évincé en présence du sous-préfet de la localité.

Des sources sur place nous renseignent que «la mauvaise gestion des Centimes additionaux communaux (CAC) et la mise à l’écart du conseil municipal pour la gestion de la commune » Sont entre autres les éléments accablants contre M. Kameni.

Cette opposition farouche a abouti en novembre au remplacement de plusieurs membres de l'exécutif communal par les sieurs Tomoh David comme Maire et Ngamaleu Modeste Mathias et Deutou Nguemeni Jean Marie comme Premier et Deuxième adjoints au Maire de la commune de Bannwa.

L'attestation du Maire Kameni, son 1er adjoint et plusieurs de ses partisans montre clairement que la suite du feuilleton risquerait être bien longue.