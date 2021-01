CAMEROUN :: Serge Hervé Nyongha : Le STADE de Japoma est indéniablement beau. Là n'est pas le débat. :: CAMEROON

Le STADE de Japoma est indéniablement beau. Là n'est pas le débat. Le problème porte sur la nature du projet initial, le coût, le rendu plus de quatre années après le début des travaux. En comparaison, voici le COMPLEXE SPORTIF DE KINTELE AU CONGO BRAZZAVILLE construit sur une période de 2 ans et 4mois pour les besoins des derniers jeux africains, à trois fois moins cher que JAPOMA...

Faisons une simulation simple, afin de comprendre l'ampleur du gâchis au Cameroun. Japoma et Olembe représentent à eux seuls pas moins de 800 milliards de nos francs. Si dans le cadre d'une politique de développement d'infrastructures sportives à l'échelle nationale on avait affecté cette somme faramineuse à parts égales aux 58 départements, soit environ 13 milliards par département, et sachant qu'un stade municipal hors acquisition de terrain, sur les modèles de Mbouda et Guider (jadis réalisés par MTN) ou celui du stade militaire coûte en termes réels moins d'un milliard et demi, qu'une plateforme multisports sur 2 ha, comprenant des terrains de basketball, volleyball, handball, des courts de tennis coûterait la même somme, et que la construction d'un gymnase avec tribunes sur le modèle de celui abandonné à Mfadena est évalué à moins d'un milliard de francs, on réalise la marge qu'il y avait.

Au-delà de ces installations et dans la même dotation budgétaire, TOUS les lycées dans nos départements, auraient pu se voir doter d'installations permettant à la jeunesse de Kousseri, Ambam, Fontem, Batie, Mokolo, Nanga Eboko, Kumbo, Yabassi, Nkongsamba, Mfou, Eseka, Kaele, Mayo Oulo et bien d'autres de s'épanouir par le sport.

Quand un système a une imagination et une intelligence mal tournées, le peuple n'a que ses yeux pour pleurer.