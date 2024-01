Can 2023, Maroc, Sofyan Amrabat: "Progresser Avant Le Prochain Match" :: Morocco

Sofyan Amrabat s'est avancé avec son trophée d'Homme du match TotalEnergies à l'issue de la rencontre Zambie 0-1 Maroc comptant pour la dernière journée du groupe F de la Coupe d'Afrique des nations TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023.

Sofyan Amrabat déclare: "On voulait cette première place. On est fiers de l'avoir fait. C'était un match difficile mais nous avons fait l'essentiel. Mais il y a toujours de la place pour progresser avant notre prochain match", a déclaré le milieu de terrain.

Amrabat qui a régulé l'entrejeu des Lions de l'Atlas contre les Chopolopolo n'a pas manqué d'évoquer l'absence de l'entraîneur Walid Regragui. "On a appris la nouvelle aujourd'hui. C'était surprenant. Il nous a manqué mais nous avons fait avec. Nous espérons l'avoir pour le prochain match", a t-il ajouté.

Le Maroc affrontera l'Afrique du Sud au prochain tour et Amrabat se tient déjà prêt: "on veut aller le plus loin possible dans ce tournoi et on fera le maximum pour réussir".

Le tableau des 8ème de finale a donné des affiches d'exception.

CAF Africa Cup of Nations

8ÈMES DE FINALE

samedi 27/01/2024

Stade Stade de Bouaké (Stade de la Paix)

18:00 Angola - Namibie

Stade Stade Félix Houphouët-Boigny (Abidjan)

21:00 Nigeria - Cameroun

dimanche 28/01/2024

Stade Stade Olympique Alassane Ouattara (Abidjan)

18:00 Guinée Équatoriale - Guinée

Stade Stade Laurent Pokou (San-Pedro)

21:00 Égypte - Rép. Dém. Congo

lundi 29/01/2024

Stade Stade Félix Houphouët-Boigny (Abidjan)

18:00 Cap-Vert - Mauritanie

Stade Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro

21:00 Sénégal - Côte d'Ivoire

mardi 30/01/2024

Stade Stade Amadou Gon Coulibaly (Korhogo)

18:00 Mali - Burkina Faso

Stade Stade Laurent Pokou (San-Pedro)

21:00 Maroc - Afrique du Sud