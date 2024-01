France :: Litterature : John-Michael Biatcha Le Splendide Poete De Notre Epoque

Aujourd’hui, nous vous présentons John Michael Biatcha, un écrivain camerounais et l’auteur de « Pensées Perdues ». En réalité, John Michael est avant tout un poète, et ses écrits incarnent parfaitement l’esprit du mouvement romantique qui a débuté principalement avec la prose. Sa passion pour l’écriture est née dès sa classe de seconde, un âge et une période de la vie qui l’ont poussé à explorer le monde et à se plonger dans la contemplation de la nature, tout en cherchant à apaiser ses propres souffrances. Dans ses poèmes, John Michael utilise la nature, en particulier son environnement immédiat, pour symboliser l’éphémérité du temps et la fragilité de l’existence humaine. En les lisant, j’ai tout d’abord été captivé par la structure de ses poèmes et par les personnages qu’il met en scène.

Ensuite, j’ai examiné les relations entre les éléments naturels qu’il décrit et son discours poétique, pour finalement démontrer en quoi sa poésie offre un remède à la douleur et au mal de vivre caractéristiques du romantisme. Ma conclusion initiale a été que John est un poète romantique, car son style rappelle celui des grands écrivains romantiques tels que Chateaubriand, Lamartine ou Baudelaire. les poètes romantiques entendent s’émanciper du carcan de la versification traditionnelle et créent souvent leurs propres formes, plus susceptibles d’exprimer la complexité des sensations et des sentiments. En ce sens, ils tournent le dos à la conception purement mathématique du vers pour lui rendre toute sa flexibilité. Dans « pensées perdues » Les choix de versification jouent un rôle essentiel dans la mise en lumière des sentiments du poète et des différents personnages qu’il évoque. John Michael lui-même l’a affirmé : « Il s’agit d’un texte long qui prend le temps d’exprimer les émotions et de dépeindre la nature ainsi que l’humanité. » Les choix de versification permettent également à John de créer un rythme musical et envoûtant dans ses écrits.

Il m’a expliqué : « La poésie, je dirais, est tombée sur moi comme un coup de foudre. C’est arrivé lorsque j’étais en classe de seconde, l’idée d’écrire un livre a commencé à germer en moi. Un an plus tard, le titre ‘Pensées Perdues’ m’est venu à l’esprit. Cependant, je n’ai commencé à rédiger le livre qu’à l’âge de 17 ans, en terminale. Au début, je n’avais pas l’intention d’écrire de la poésie, je n’y avais même pas pensé. Je voulais simplement écrire mes réflexions et partager ma vision du monde. » Deux ans plus tard, alors que je pensais avoir terminé mon livre, j’ai partagé quelques extraits avec le meilleur ami de mon père, un amateur de littérature. J’écrivais alors en prose, sous forme de paragraphes.

C’est lui qui m’a conseillé de mettre mes écrits en vers. C’est à partir de ce moment-là que j’ai découvert la dimension poétique de mes écrits, et cela m’a comblé de bonheur de finir mon livre trois ans plus tard. Le chemin n’a pas été facile, et j’ai été tenté à plusieurs reprises d’abandonner, car je ne trouvais pas mes textes particulièrement exceptionnels. Cependant, au fil des années, de nombreuses personnes convaincues de mon talent m’ont encouragé. Avec le temps, j’ai commencé à partager mes écrits, et j’ai été agréablement surpris de voir l’intérêt grandir chez de nombreuses personnes. Aujourd’hui, mes pensées touchent le cœur de plus de 18 000 personnes sur ma page Instagram, où je publie principalement mes poésies. «

On aura compris qu’avec la poésie tous les coups sont permis. Au fil du temps, l’écriture de John Michael a pris de grandes libertés avec la poésie pour éviter la monotonie. L’auteur a ainsi laissé à sa discrétion la position et le nombre de poèmes dans un vers. Cependant, il est recommandé de ne pas abuser de cette liberté, car cela pourrait conduire à une versification chaotique et peu agréable. Ce conseil est emblématique du mouvement poétique auquel j’ai appartenu dans mes débuts. John Michael a délaissé le style prosaïque pour écrire en vers de manière concrète. Ce choix met en lumière l’accélération du temps qui devient perceptible à travers de nombreux enjambements. Le changement de rythme dans son écriture témoigne de son talent dans cette aventure poétique. Les « Pensées Perdues » dépeignent les réflexions de l’homme face à l’impuissance des méandres de la vie, et John Michael s’inscrit ainsi parmi les grands poètes qui marquent un grand coup.