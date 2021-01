FRANCE :: L'ARTISTE PAPA ZOE SIGNE SON RETOUR AVEC UN MAXI SINGLE INTITULÉ " EVAH "

Ça y est. Papa Zoe est de retour. Cette fois beaucoup plus incisif, poignant et encore proche de la gente féminine .



Avec sa nouvelle galette musicale, l'auteur de EVAH semble avoir gagné en maturité avec une oeuvre beaucoup plus raffinée et majeure. Le verbe toujours laudateur, Papa Zoe ne manque pas de mot pour faire l'apologie de l'amour non sans vanter les qualités de la femme.

Tout en restant fidèle à sa ligne, Papa Zoe ajoute un brin d'originalité à sa nouvelle trouvaille. Comme quoi, le temps aura eu de l'effet sur sa carrière. Et bien évidemment que sa décennie de silence lui aura permis de travailler en toute quiétude en arrière plan.

Le maxi single EVRAH est fait dans des airs qui épousent l'air du temps.

Disponible en audio pour l'instant , l'auteur annonce sa sortie en vidéo très bientôt pour le bonheur des mélomanes