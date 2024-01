Cameroun :: Mariage Insolite : Un Homme Épouse Cinq Femmes Le Même Jour, Adoptant Le Régime Polygamique :: Cameroon

Dans un événement inédit à Baré Bakem, une petite commune du département du Moungo dans la région du Littoral, Donfack Robert, âgé de 53 ans, a choisi d'officialiser ses unions matrimoniales avec cinq femmes le même jour, adoptant ainsi le régime polygamique.

Le curieux mariage a eu lieu à la mairie de Baré Bakem, où Donfack Robert a pris pour épouses Ngannou Octavie (49 ans), Sonkoue Nicole (46 ans), Nguemeni Virginie (49 ans), Catherine Kenfack (44 ans) et Kamno Flaurence (42 ans).

Cette cérémonie exceptionnelle a suscité l'étonnement et la curiosité dans la localité, attirant l'attention des habitants et des autorités locales. Le choix de Donfack Robert de contracter simultanément ces cinq unions matrimoniales a été un événement hors du commun pour cette petite communauté.

Le régime polygamique, bien que légal dans certaines cultures et régions, demeure controversé dans d'autres, suscitant des débats sur les questions de droits des femmes et d'égalité. Cette série de mariages multiples a donc été l'objet de discussions au sein de la communauté et a également attiré l'attention des médias locaux.

Pour l'instant, les motivations derrière cette décision inhabituelle de Donfack Robert n'ont pas été explicitées. Néanmoins, cet événement insolite continue de susciter des réactions diverses au sein de la population locale, soulevant des interrogations sur les traditions, les valeurs et les normes matrimoniales dans cette région spécifique.

La célébration de ces cinq mariages simultanés demeure un sujet de fascination et d'interrogation, alimentant le débat sur la pratique de la polygamie et ses implications sociales, culturelles et légales au sein de la communauté de Baré Bakem.