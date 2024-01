Cameroun :: Autopsie D'une Indépendance (Film) :: Cameroon

C'est une guerre dont on ne parle jamais du moins. Comment la France a manœuvré dans le crime et en silence au Cameroun dans les années 50 jusqu'à la fin des années 70.

Ce reportage apporte un réel éclairage sur une partie de l'histoire du Cameroun, plus particulièrement de l'époque d'après guerre jusqu'à l'après indépendance, de 1950 à 1970.20 longues et tumultueuses années pendant lesquelles contrairement à ce que semble dire le consensus, le Cameroun n'a pas été un pays de paix qui s'est dirigé vers une indépendance pacifique comme ont pu le faire des pays comme l'Australie ou le Canada ; bien au contraire, le Cameroun le pays de nos pères a été secoué pendant cette période entre une France voulant asseoir sa domination et quelques nationalistes défendant les intérêts camerounais.Cinquante deux minutes pour vous plonger dans l'histoire macabre de la France au Cameroun.

Un documentaire réalisé par Valerie Oussouf et Gaelle Leroy.