Boissons Du Cameroun Et Le Fonds Pierre Castel Soutiennent Les Femmes Rurales À Mouanko :: Cameroon

C’est dans la région du Littoral, département du Moungo. Des équipements de production ont été offert par la Société Brassicole au GIC RIBAOU et du RAFAMO 19/12/2023 9 Le Réseau des Associations des Femmes de l’Arrondissement de Mouanko (RAFAMO) est établi dans le département de la Sanaga Maritime, région du Littoral Le RAFAMO c’est 22 associations et GICs regroupant plus de 1 000 adhérentes. Le RAFAMO est soutenue par Boissons du Cameroun et le Fonds Pierre Castel depuis 2020.



Cette action citoyenne a pour objectif de Valoriser la contribution majeure des femmes rurales au développement agricole et à la sécurité alimentaire. Mais aussi d’Apporter une solution au problème de financement des projets en zone rurale. Les équipements de production offert au RAFAMO sont composés de : Une machine à transformer le manioc, Un presseur de manioc pour amidon, Un moulin pour moudre toutes variétés de graines. Il s’agit ici d’introduire à petite échelle la Mécanisation par l’amélioration de la capacité de production et la qualité des produits l’Autonomisation des femmes membres avec Amélioration du niveau de revenus.

Pour KOUMBA Patience, Présidente du RAFAMO « Le Fonds Pierre Castel n’a pas dérogé à ses missions car pour la seconde fois, il est venu ici à Mouanko à la rencontre des femmes à travers leur réseau RAFAMO pour manifester leurs soutiens inconditionnels et leurs encouragements. Le RAFAMO ne ménagera aucun effort de faire bonne usage de ces différents précieux appuis pour l’épanouissement de la femme rurale de Mouanko»

Par cette action bénéfique, Boissons du Cameroun confirme l’Expression de son leadership social, sa Contribution de l’entreprise à la résolution du problème de financement des projets en zone rurale, le Partage de la Vision, la Mission et les Valeurs avec le public.

Mais aussi le Renforcement du partenariat secteur public – secteur privé par l’Accompagnement l’Etat dans ses missions régaliennes. Ce qui a fait dire à Stéphane DESCAZEAUD, Directeur Général de Boissons du Cameroun « En offrant ce jour au RAFAMO, d’un don en équipement de transformation de tubercules de manioc, nous assumons notre leadership. Et c’est finalement ce qui distingue notre entreprise qui est régulièrement citée comme première entreprise citoyenne au Cameroun. Depuis plus de 70 ans, nous avons patiemment construit notre stratégie d’entreprise autour d’une ferme volonté de contribuer avec notre écosystème au développement socio-économique du Cameroun avec le souhait permanent de procurer du bonheur aux différentes communautés qui composent ce beau pays. »

A propos de Boissons du Cameroun

Créée le 3 février 1948 à Douala, Boissons du Cameroun est un écosystème agro-industriel intégré, moderne, performant et citoyen où depuis plus de 70 ans chaque produit est un engagement au développement du Cameroun. Boissons du Cameroun c’est également SOCAVER (la Société Camerounaise de Verrerie) spécialisée dans la fabrication du verre creux, des casiers et préformes. Avec les nouveaux investissements, la capacité de production de SOCAVER qui est actuellement 80 millions de bouteilles par an sera accrue.

Boissons du Cameroun c’est SEMC (la Société des Eaux Minérales du Cameroun), l’expert en eau minérale naturelle qui produit deux marques : Source Tangui et Vitale. Boissons du Cameroun, entreprise profondément citoyenne, ne ménage aucun effort pour apporter le bien-être et le sourire aux populations, y compris et surtout des régions les plus reculés. Derrière notre citoyenneté, nous apportons également des produits de qualité et nous avons une gamme complète qui comprend des bières, des boissons gazeuses, des alcools-mix, des boissons énergisantes et surtout deux marques d’eau minérale naturelle de qualité supérieure : Source Tangui et Vitale. «Le volet RSE restera au cœur de notre stratégie. Nous allons accroître notre leadership qui est avant tout social à travers les 6 piliers que sont : la Santé, l'Éducation, l’Environnement, les Arts et la Culture, le Sport et l’Entrepreneuriat.» promet Stéphane DESCAZEAUD Directeur Général de Boissons du Cameroun.