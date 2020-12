Communiqué de Survival Cameroon Survie Cameroun :: CAMEROON

Chères donatrices, Chers donateurs, Chers compatriotes et amis du Cameroun,

Le 2 Novembre 2020, dans la perspective de clôturer les activités de l'initiative « Survival Cameroon Survie Cameroun » {SCSI} pour la fin de l’exercice 2020, et suite aux informations non concordantes venant de la plateforme technique, je vous annonçais qu’en accord avec l'initiateur de cette opération, M. Maurice KAMTO, nous avions décidé d'engager un audit indépendant à l'effet d'examiner :

i. la fiabilité des informations et des procédures des plateformes de collecte jusqu' au transfert des fonds sur le sous compte bancaire de SCSI au MRC ;

ii. l'utilisation des fonds collectés pour les besoins de l'initiative SCSI.

J’avais alors annoncé que la procédure de sélection de cet auditeur se fera de manière transparente et que les modalités seront communiquées incessamment. A cet effet une commission de sélection composée de six membres de profil divers, venant des Etats

Unis, du Canada, du Luxembourg, de Belgique et de France a été constituée pour choisir entre trois cabinets : canadien, américain et français.

La commission a disposé du temps nécessaire pour conduire ses évaluations à partir des termes de référence et de la grille d’évaluation en sa disposition ; pour conduire les interviews des cabinets candidats et pour interviewer les acteurs engagés dans la gestion de SCSI.

Avec un léger décalage par rapport à nos prévisions, un cabinet a été choisi et a d'ores et déjà commencé ses travaux.

Comme nous nous sommes engagés, par souci de transparence, le rapport d’audit sera rendu public au plus tard le 15 janvier 2021.

En vous remerciant une fois de plus pour cet extraordinaire élan de solidarité et de générosité que vous avez manifesté à l'endroit de nos compatriotes exposés aux effets néfastes du COVID19.

Jevous priedecroire, chers compatriotes etamis duCameroun, à l'assurance demonprofondrespect.

Yaoundé le 29 Décembre 2020

Christian PENDA EKOKA

Président du Comité de Gestion