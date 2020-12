CAMEROUN :: Accident de Ndikiniméki : Une mission interministérielle sur le site pour évaluer la situation :: CAMEROON

L’importante visite effectuée sur les lieux par le ministre des transports, Jean Ernest Masséna Ngalle Bibehe et son homologue de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji instruite par le chef de l’État a permis aux membres du gouvernement de s’enquérir de la situation. Bilan provisoire 35 décès déjà enregistrés.

Les populations de la localité de Ndikinimeki dans le département du Mbam et Inoubou, région du Centre ont brutalement été réveillées dans la nuit de samedi à Dimanche à cause d’un grave accident de circulation. Il s’agissait ici, d’un véhicule de marque Mercedes gros porteur immatriculé lt130IQ appartenant à la société de transport interurbain Avenir-Voyages, circulant dans le sens Bafoussam-Yaoundé qui a perdu le contrôle et a dérapé sur une distance d'environ 100m. Chagriné par la tragédie, le chef de l’État a instruit sur le site de l’accident, une mission interministérielle.

Elle était constituée du ministre des Transports et du ministre de l’Administration territoriale et autres responsables des départements ministériels. Une fois sur les lieux, les membres du gouvernement ont pu constater les faits. Sous la conduite du préfet de Ndikiniméki, Ngalle Bibehe et Paul Atanga Nji ont évalué la situation. « Au moins 35 personnes ont été tuées et une vingtaine blessée dans un accident impliquant deux automobiles, samedi vers 2 heures à Ndikiniméki sur la route nationale numéro 4 dans la région du Centre du Cameroun », indique le ministre des Transports avant d’ajouter que le bus de transport en commun est parti de Bafoussam (ouest) pour Yaoundé.

Il a violemment percuté un camion et a perdu le contrôle avant de se retrouver dans un ravin. Il laissera aussi entendre qu’une enquête a été ouverte afin de déterminer exactement la cause de l’accident. Autres bilans provisoires, 22 blessés graves évacués à l'hôpital de district de Ndikiniméki et au Centre médical d'arrondissement de Makénéné. Parmi les victimes, le maréchal des logis-Chef Malonga en service à la brigade de gendarmerie de Koutaba ainsi que le soldat de 2e classe Tao en service à la force multinationale. « Les recherches se poursuivent », a fait savoir le ministre des Transports. Sur les lieux du sinistre, le Préfet du département du Mbam et Inoubou retraçait le scénario en indiquant les efforts qui ont été faits dans le cadre de l’évacuation des blessés dans les différents hôpitaux et plus encore l’acheminement des corps vers la morgue de l’hôpital central de Yaoundé. La délégation interministérielle a mis le cap sur l'hôpital de district de Ndikiniméki.

Les ministres ont procédé à une visite des malades. Et un réconfort a été prodigué aux accidentés pris en charge à l’hôpital de Ndikiniméki. Les équipes médicales ont aussi été félicitées pour la prise en charge des blessés. Par la suite, le Ministre des Transports s’est rendu à l’Hôpital Central de Yaoundé, accompagné du Ministre délégué auprès du Ministre des Transports, ainsi que du Gouverneur de la Région du Centre, en vue de procéder à l’identification complète des corps et à leur restitution aux familles en présence des Administrations compétentes.

Pour rester dans la mouvance de sensibilisation à outrance, Kean Ernest Ngallè Bibehe a saisi une fois de plus cette circonstance, pour réitérer à l’ensemble des usagers, la nécessité de respecter plus que jamais, les règles du code de la route. Il les invite enfin à faire preuve de prudence et de vigilance, surtout en cette période de fin d’année marquée par d’importants mouvements de personnes et de biens sur nos axes routiers