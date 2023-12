Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) a exprimé son émoi suite à la convocation de Madame Appolonie NGONO par la police pour être entendue ce jeudi 21 décembre 2023. Cette convocation fait suite à une vidéo où elle aurait critiqué l'administration et dénoncé les problèmes liés à la gestion des ordures ménagères, en particulier à Yaoundé.

Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) a appris avec stupéfaction que Madame Appolonie NGONO est convoquée pour être entendue par la police, ce jeudi 21 décembre 2023. Selon quelques informations en circulation sur les réseaux sociaux, cette compatriote qui vivrait dans la diaspora et qui serait en séjour au pays aurait réalisé une vidéo dans laquelle elle dénonçait l'incompétence et les incuries du pouvoir, notamment celle relative au ramassage des ordures ménagères dans les villes du pays et plus particulièrement dans la capitale politique, Yaoundé. Sous toutes les reserves, le MRC proteste vigoureusement contre cette approche terrorisante de la politique et des rapports de l'Etat avec les citoyens qui osent s'exprimer sur l'Etat du pays et de la société camerounaise. Faut-il rappeler une nième fois que la Constitution de notre pays consacre la liberté d'expression et que de surcroît le Cameroun a ratifié plusieurs textes internationaux qui protègent cette liberté d'expression ainsi que diverses autres libertés politiques ? Plusieurs de nos villes sont aujourd'hui jonchées de poubelles géantes, à commencer la capitale nationale. C'est un fait constatable par tous. Ce sont ces poubelles et ceux qui ne font rien pour les empêcher qui ternissent l'image du Cameroun, pas les citoyens qui s'en plaignent. Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Ministre Délégué à la Défense et plusieurs autres hauts responsables de l'État ont publiquement dénoncé l'état de délabrement du pays, notamment des voiries urbaines et des infrastructures routières en général. S'il fallait convoquer et faire entendre par la police tout citoyen camerounais qui se plaint ou denonce cette situation déplorable pour notre pays, il faudrait donc commencer par ces personnalités.

Le MRC condamne cette terreur policière qui dévoile sa fébrilité et sa peur de faire face à la colère du peuple.

Le MRC exige la libération immédiate de Madame AppoloniePPOLONIE NGONO, l'ouverture d'une enquête administrative contre le magistrat auteur de la forfaiture Judiciaire en question. Ceux qui jouent à terroriser les Camerounais jouent avec le feux.