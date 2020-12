Indigné depuis l'annonce de la vaccination de 14 millions de français, le Député de l'Essonne Nicolas Dupont-Aignan monte au créneau et dénonce avec véhémence l'amateurisme du gouvernement français. Selon plusieurs français, la France n'a jamais connu un dirigeant aussi négligeant, la vie des français est en danger en injectant des vaccins anticovid19 dont aucun médecin ne connaît la portée, ce serait peut-être la naissance d'une nouvelle race humaine, personne ne maîtrise les effets secondaires de ces vaccins.

Sur sa page Facebook Nicolas Dupont-Aignan, le Président de Debout La France dénonce les manœuvres gouvernementales en ces mots :

" Au secours! Nous ne sommes des souris de laboratoire... Débat surréaliste à l'Assemblée Nationale sur la stratégie vaccinale. Pour résumer : on ne sait pas si les vaccins sont efficaces ni sûrs, mais le gouvernement totalement inconscient veut vacciner 14 millions de français avant l'été ! Besoin de bon sens pour éviter cette folie. Bonsoir à tous, je suis à l'Assemblée Nationale dans l'hémicycle, la séance vient de se terminer, c'était une séance surréaliste sur la stratégie vaccinale. Alors on a entendu un premier ministre et le ministre de la Santé et la plupart des députés tous d'accord, nous expliquer que ce nouveau vaccin on ne savait pas s'il va éviter la transmission, en un mot on ne sait pas et tout le monde l'a avoué, si ce vaccin va éviter de transmettre la covid 19, on ne sait pas. Le premier ministre et le ministre de la santé ont indiqué qu'il y'aura un suivi renforcé pour voir s'il y'a des effets secondaires. Et ils ont indiqué qu'il y'aura une consultation médicale avant et après la vaccination. Donc si j'ai bien compris on ne sait pas si ce vaccin sera utile, on ne sait pas si ce vaccin sera sûr, mais le gouvernement avec le soutien de la plupart des groupes de l'Assemblée Nationale ont décidé de vacciner avant l'été 14 millions de français les plus âgés. Le premier ministre a indiqué que l'Union Européenne a commandé 1,3 milliard de doses, à 9 euros la dose. C'est-à-dire plus de 10 milliards d'euros. Ce qui est surréaliste dans l'affaire c'est qu'il y'a plusieurs types de vaccins, donc 4 de nouvelles formules. Le vaccin ARN et andenovirus n'ont jamais été testés sur l'Homme. On n'en sait rien. Il y'a eu des communiqués de presse et une vague d'études scientifiques et à partir de là, nous avons une autorité politique et nous avons un parlement qui décident de vacciner 14 millions de français. Pourquoi ? Comment? On ne sait pas. Alors qu'est-ce je ferai moi ? Je dirai d'abord, il faut de la précaution, je ne suis pas anti-vaccin par principe, je dis juste qu'il faut plus de recul, on ne peut pas vacciner si on n'a pas le recul nécessaire et je remarque d'ailleurs que les vaccins ancienne formule ne sont pas prêts, ça veut bien dire qu'il faut être sérieux, être sérieux c'est arrêter d'enfermer les français dans ce piège, soit le confinement soit les vaccins, et en vérité on nous enferme là-dedans et en revanche on peut éviter le confinement, on peut éviter les vaccins si on prend les mesures que je recommande, les mesures que je propose depuis un certains temps. On n'en reparlera, ne cédons pas à cette folie" a-t-il déclaré sur une vidéo prise à l'hémicycle il y'a deux jours.