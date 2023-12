Inspire Week 2023 : 13 Jeunes Entrepreneurs Camerounais Sélectionnés Pour Une Incubation Chez P2A :: Cameroon

La semaine Inspire 2023 a connu un grand succès avec la participation de 150 projets entrepreneuriaux parmi lesquels, seulement 13 ont été choisis pour présenter leur pitch devant un jury compétent. Lors de la cérémonie de clôture, qui s'est déroulée le vendredi 8 décembre 2023, les trois gagnants ont été révélés. De plus, grâce à l'engagement de Mit Chimie, tous les participants sélectionnés bénéficieront d'une année d'incubation au sein de Pan-African Associates (P2A).

Les membres du jury ont eu la difficile tâche de choisir parmi les 13 projets présentés lors des pitches. Chaque entrepreneur a disposé de 3 minutes pour convaincre le jury de la pertinence et du potentiel de son projet. Selon Mme Hammadou, représentante de Mitchimie et présidente du jury, tous les projets étaient intéressants et uniques, ce qui a rendu la décision encore plus difficile.

Les trois projets primés ont été récompensés pour leur originalité et leur potentiel de développement. Le premier prix, d'une valeur de 250 000 FCFA, a été remporté par Nestor NJI avec son projet innovant dans l'industrie de la production et de la commercialisation des poissons d'aquaculture. Sandrine EYOUM a remporté le deuxième prix, doté de 150 000 FCFA, pour son projet "Eliot Bio Cosmétique", axé sur la collecte des déchets organiques pour la production de biogaz et de digestat. Jonathan NJIDEU a quant à lui décroché le troisième prix, d'une valeur de 100 000 FCFA, grâce à son projet d'emballage respectueux de l'environnement pour les produits alimentaires.

Mit Chimie, dirigée par Emmanuel WAFO, a joué un rôle crucial dans le succès de cette deuxième édition de la semaine Inspire. En tant que parrain de l'événement, l'entreprise a non seulement contribué financièrement en offrant un chèque d'un million cinq cent mille FCFA, mais elle a également souligné l'importance de reconnaître l'engagement de tous les participants. Cette généreuse contribution a permis de soutenir l'événement et de récompenser les lauréats ainsi que les participants qui ont contribué à la réussite de la semaine Inspire.

En plus des récompenses financières, les 13 participants sélectionnés pour les pitches bénéficieront d'une opportunité unique. Grâce à un partenariat avec Pan-African Associates (P2A), ils auront l'occasion de bénéficier d'une incubation d'un an. Cette expérience leur permettra de développer leurs idées d'entreprise et de les concrétiser. Au cours de cette année d'incubation, ils recevront une formation approfondie pour perfectionner leurs projets et favoriser leur réussite future.

La semaine Inspire 2023 a été un véritable tremplin pour les jeunes entrepreneurs camerounais. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition qui continuera de soutenir et d'inspirer les étudiants entrepreneurs du Cameroun.