Et de quatre pour le célèbre journaliste camerounais, et par ailleurs écrivain Guy Bertin Nsigué qui vient d'enrichir nos bibliothèques d'un livre de poche.

Dans cet énième ouvrage intitulé « les Cadors, Lumière sur les CAN de football 2019-2023 » Guy Bertin Nsigué fait état de leurs parcours, leurs effectifs, leurs ratios et de leurs données statistiques.

Edité par Nnâ Maria, du célèbre écrivain camerounais Alain Betsi, essai littéraire à caractère scientifique contient 160 pages et est fragmenté en 15 chapitres.

L’écrivain interpelle les lecteurs que le passage de la Coupe d’Afrique des laiNations de 16 à 24 pays instauré lors de la CAN 2019 en Egypte, a permis de découvrir certaines nations à l’instar de la Mauritanie. Ce pays est aujourd’hui parmi les 13 sélections régulières sur 54 qui répondent depuis deux éditions (CAN 2019 et CAN 2021) au rdv de la plus prestigieuse fête footballistique du continent. Dans cette short-liste figurent la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali, l’Algérie, le Nigéria, la Tunisie, l’Egypte, le Cameroun, le Ghana, le Maroc, la Côte d’Ivoire et le champion en titre le Sénégal.

Bien qu’ils soient les abonnés et bien qu’ils aient un effectif bien étoffé pour certains, ils n’ont pas eu le même rendement escompté durant ces deux dernières éditions. Certaines habituellement et de façon surprenante ont quitté la compétition au premier tour sans avoir inscrit le moindre but. Dans cet opus, l’auteur donne leur différent classement et leur ratio tout en espérant qu’au cours de la 34e édition dans le pays de Didier Drogba, ces équipes fanion pourront changer la donne. « Globalement, ces équipes nationales sont à n’en point douter performantes. Seulement, les différences qui s’opèrent lors des rencontres, situent davantage sur le niveau réel de chacune. », mentionne l’ancien journaliste.

« Les Cadors, Lumière sur les CAN 2019-2023 » est le quatrième livre de Guy Bertin Nsigué. En attendant la dédicace de cet ouvrage,dans les prochains jour, le camerounais est tour à tour auteur de « Les lions indomptables, prévarication et prédation » paru en février 2022 , de « L’arche de Noé, glissement providentiel du football camerounais », mars 2022 de « Capture d’écran, binationaux africains au mondial qatarien » publié en janvier 2023. Tous ces essais ont été édictés par Nnâ Maria à Yaoundé.

Les nombreux lecteurs, satisfait déjà de ce chef-d'œuvre, attendent d'ores et déjà la prochaine sortie.